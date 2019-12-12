"Люди начинают понимать, что рыло в пуху". Взгляд чемпионки мира на то, как российские чиновники реагируют на санкции ВАДА

Об отстранении России, отставке министра спорта и виновных в побеге Родченкова рассказала отделу спорта «Фонтанки» чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен.

Иоланда Чен / автор фото Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС

Два года назад в эфире Первого канале чемпионка мира в тройном прыжке и телеведущая Иоланда Чен дала жесткий отпор депутату Госдумы Петру Толстому. Тогда программа была посвящена отстранению отечественной команды от Олимпиады в Пхенчхане. Нынешние санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении России стали еще суровее.

- Иоланда, в прошлый раз вы были крайне категоричны при обсуждении проблемы с отстранением российской команды от Олимпиады в Пхенчхане. Почему с тех пор ситуация не только не улучшилась, но стала еще хуже?

– Мы уже пять лет назад наблюдаем за этой историей. В 16-м году не поехали на Олимпиаду наши легкоатлеты, в 18-м – поехали уже все, но без флага и гимна. И мы видим, что ситуация продолжает ухудшаться. Как я понимаю, на том самом заседании ВАДА стоял вопрос, чтобы вообще никого из России не пускать. К счастью, спортсменам разрешили выступать под нейтральным флагом, как это было на Олимпиаде в Южной Корее. При этом наши чиновники все время говорят, что проделана какая-то работа, что все налаживается. Но нам, спортсменам, которые привыкли к конкретным результатам, хочется понять: а где результаты работы этих чиновников? По факту результаты ухудшаются, а это значит, что работа была проведена недостаточная, если она вообще проводилась. И даже у самых больших оптимистов, к которым я себя тоже отношу, начинает меняться отношение к этой ситуации. Я уже начинаю подозревать, что дыма без огня не бывает, что это не пустые нападки на нас и мы действительно в чем-то серьезно виноваты.

- Вы в этом не одиноки. Недавно, например, Тина Канделаки, комментируя ситуацию с измененной базой данных московской антидопинговой лаборатории, призвала «вывести виновных из сумрака и наказать их по всей строгости закона». Потому что есть подозрения, что молчание защищает ряд высокопоставленных чиновников.





– Я сейчас вам все четко по пунктам объясню, что наши чиновники, описывая происходящее, кривят душой. Более того, они абсолютно неправильную информацию, как мне кажется, доносят до высшего руководства. Я два дня назад слушала пресс-конференцию нашего премьер-министра Дмитрия Медведева. Он там такое говорил в отношении именно этой ситуации! Я поняла, что он просто не в курсе. Потом на «нормандской четверке» мы слышали, как еще и наш президент выступал по этому поводу. Но дело в том, что я смотрю центральные СМИ, все эти передачи, типа «Время покажет», – там несут откровенную чушь. Я так понимаю, что они вообще не владеют информацией о том, что происходит, и поэтому говорят глупости, которые вслед за ними повторяют наши руководители. А теперь представьте себе, что это слушают европейские спортсмены, которые обладают этой информацией. Да они в обмороке от того, что даже самые высшие наши чины не знают, что происходит. Рассказываю по пунктам.

– Давайте.

– Во-первых, все повторяют: нас судят за одно и то же. Это откровенная глупость. Перед Олимпиадой в 2018-м была одна ситуация, о которой уже все забыли. Нам президент Международного олимпийского комитета Томас Бах четко сказал: «Вы едете на Олимпиаду без флага и без гимна в статусе нейтральных атлетов. Если вы на Олимпиаде выступаете без эксцессов, на церемонии закрытия вы пройдете с флагом и мы закроем эту историю». И тут за три дня до окончания Олимпиады у нашего кёрлингиста вылез какой-то мельдоний. Начали выяснять. Естественно, на закрытии ни о каком флаге уже не шла речь. Раз у нас допинговый случай, значит, мы проблему не решили. Две недели покричали про этот мельдоний, и я даже не знаю, чем эта история закончилась. Вроде бы выяснилось, что это была ошибка. Ну извините, где были наши все спортивные чиновники? Если это была ошибка и вас обманули, вы должны были устроить большой юридический скандал. Но ничего не было сделано. И про этот случай все благополучно забыли.

Когда против человека возбуждено дело и его вина еще не доказана, он должен быть кристально честен и чист, чтобы комар носа не подточил. Что произошло в нашем случае? Мы, оказывается, не только не были кристально чисты, мы еще дополнительно напакостили.

Всплыл вопрос с базой данных московской лаборатории. До конца не доказано, что мы в нее влезали, но так как проблемы-то у нас, мы сразу в слабой позиции. Это как у преступника: любое другое деяние может играть против него.

Далее, берем ситуацию в легкой атлетике. У нас за эти два года дисквалифицирован очень известный прыгун Данил Лысенко. Федерация легкой атлетики упустила его. Они не сделали то, что они должны были сделать: помочь ему с допинговыми отметками. Для понимания: у нас нейтральные спортсмены, которые получили допуск к соревнованиям, все перешли под юрисдикцию ВАДА. Они сдают допинг-контроль в британской лаборатории. Им выдали коды для входа на специальный сайт, где они должны отмечаться, сдавая допинг-контроль. Парень молодой, парень тренируется, и ему вообще не до этого. Он ничего в этом не понимает. Он просто забыл отметиться на этом сайте. Я считаю, Федерация легкой атлетики должна была напомнить ему об этом или прикрепить к нему специальных людей, которые помогли бы ему, но этого не было сделало. Более того, когда его дисквалифицировали, наше руководство не нашло ничего лучше, как сделать ему поддельные справки, которые должны были что-то там объяснить. На этом они были пойманы — а человек на четыре года дисквалифицирован.

Это что? Это называется "нас судят за одно и то же"??? Или это все-таки новые обстоятельства, которые повлияли на нынешнее решение ВАДА о нашем отстранении?





Этого категорически нельзя было допустить. Шляхтин (президент Всероссийской федерации легкой атлетики с 16 января 2016 года по 23 ноября 2019 года. — Ред.) был назначен нашим высшим чиновничьим руководством в качестве антикризисного менеджера, чтобы исправить ситуацию 16-го года, когда предыдущее руководство было отстранено. А ведь мы, спортсмены, все были против Шляхтина: он не знает легкой атлетики, он абсолютно человек со стороны. И что в итоге? Он мало того что ничего не решил, он еще и больше испортил, в связи с чем был уволен.

Второе. Наш министр спорта Колобков говорит, и за ним повторяют все остальные: к Национальному олимпийскому комитету претензий нет. А в хартии написано, что если к ОКР претензий нет, команда должна выступать без ограничений. Все правильно, но сам же Колобков в интервью говорил, что есть претензии к некоторым чиновникам и их даже не допускают на Олимпиаду. Минуточку. Или вы нам должны сообщить, кто эти чиновники и где они работают, или мы не понимаем тогда, что происходит. Потому что, если эти чиновники работают в Министерстве спорта и в ОКР, то, наверное, это автоматически влечет санкции и против этих организаций. А значит, мы не имеем права выступать с флагом и гимном. А если они там не работают, тогда мы поймем, что нас действительно обманывают. Но фамилии почему-то не называют. И вот такая история происходит постоянно: наши чиновники нам ничего не говорят, но при этом нам рассказывают, что нас незаконно унижают. А у меня тогда вопрос: или вы чего-то не договариваете, или вы чего-то не знаете.

Третье. Сейчас против Юрия Гануса катят большую телегу, называют его популистом и так далее... Стоп. Юрий Александрович Ганус проделал огромную работу в своем хозяйстве и вернул своей организации соответствие. И произошло это только потому, что он решил пройти этот путь по европейским законам, абсолютно открыто, честно, признав ошибки и проведя огромную работу над решением этих вопросов так, как это принято в европейском обществе. Именно поэтому мгновенно результаты его работы были признаны. И абсолютно закономерно и логично, что он предложил такую же дорожную карту и для всех остальных: министерству спорта, ОКР и федерации легкой атлетики. В ответ на это он теперь получает незаслуженно пинки, потому что никто не хочет решать эти вопросы честно и по-европейски. Естественно, он встал в позу и начал обвинять наши органы, потому что они его тем самым тоже подставляют. РУСАДА теперь и лишена вновь соответствия из-за их нежелания выходить из кризиса по его принципам. Почему-то. Возможно, тут тоже есть какая-то тайна. Мы ходим на массу съемок тв-передач, даем интервью, а на самом деле в этих ток-шоу, в этих интервью должны участвовать не мы, а чиновники министерства спорта и чиновники ОКР.

– К сожалению, до них не так просто достучаться. А когда получается, чаще всего в ответ на вопросы присылают сухие пресс-релизы.

– О том и речь. А ведь они должны отчитываться о той огромной работе, которую они якобы провели. Что именно сделано? Но они ничего никому не рассказывают. Вот я – когда выхожу на соревнования, все могут увидеть результаты моих тренировок. Если я побеждаю, все понимают, что я проделала огромную работу. А здесь мы видим результат ну просто никакущий, нулевой и даже отрицательный: к нам еще больше претензий и еще больше санкций. И о какой работе тут можно говорить? Поэтому, конечно, у людей начинаются метания. Люди начинают понимать, что рыло в пуху.

– Насколько, по вашему мнению, все-таки правдоподобна версия, что базу данных изменили, чтобы защитить от санкций каких-то высокопоставленных чиновников?

– Все прекрасно понимают, что две версии базы не совпадают. Доказать, что мы намерено внесли изменения, невозможно. Но так как мы уже были виноваты, естественно, тень вновь падает на нас. И сейчас стоять в позе униженного и незаконно оскорбленного — это просто смешно. Уже невозможно слушать все эти глупости. Мы все кричали два года назад, что нас обижают, что есть заказ. Он есть, но надо понимать, что кроме заказа есть еще что-то.

Понятно, что очень хотелось выиграть домашнюю Олимпиаду. Президент, если вы помните, даже ездил на выборы Олимпиады, и это был беспрецедентный случай. Для нас это было огромным делом. И, судя по всему, те, кто окружают высшее руководство, решили прямо выслужиться и выиграть Олимпиаду, и, скорее всего, какие-то подмены были. Сейчас все эти базы попали в Следственный комитет. Мы все прекрасно знаем, как работает Следственный комитет: если надо, в два-три дня всех находят, всё расследуют, выносят решение и так далее. Здесь все это почему-то зависло. Как в болоте эти базы сгинули. Никто не наказан, виновные не найдены. А если копнуть еще раньше? Как у такого человека, как Родченков (бывший глава московской антидопинговой лаборатории, в 2016 году эмигрировал в США, забрав с собой копию базы данных лаборатории, на основе которой в отношении России вводятся санкции последние четыре года — ред. ) вообще мог работать с такими важными данными? Как он мог оказаться там со своим послужным списком, будучи уже обвиненным, уже заляпанным допинговыми историями, подставивший свою семью в перевозе каких-то там запрещенных препаратов... Человек, который пытался покончить жизнь самоубийством. То есть человек, который в принципе не имел права с таким послужным списком работать на посту с доступом к государственным тайнам, там работал, работал на Олимпиаде и еще наши следственные органы, ФСБ дали ему уехать из страны. Это вообще отдельный разговор: мы виноваты еще и в том, что отпустили такого человека, и он увез такие важные документы.

Но про это тоже все забыли. В этом же тоже есть виновные, и они тоже должны быть наказаны. То есть масса каких-то таких вещей, которые даже не поддаются анализу, как такое в нашей стране могло произойти?

– В последние дни все чаще звучит предложение бойкота Олимпиады. И все больше растет уверенность, что не случайно.

– Это еще одна большая проблема. Одни кричат, что спортсмены обязательно должны ехать на Олимпиаду, потому что они – крайние в этих политических играх. А другие кричат, что нужно бойкотировать. Я хочу сказать одно: если в какой-то комнате решается ваша судьба, как минимум вы должны попытаться зайти в эту комнату, чтобы поучаствовать в вопросах своей судьбы. Если вы остаетесь за дверью, вы так и останетесь за этой дверью, а за вас решат другие. Поэтому ехать на Олимпиаду надо хотя бы для того, чтобы там на месте, внутри этой «комнаты» решать свои проблемы. Так что бойкотировать ни в коем случае нельзя, тем более, что по олимпийской хартии нас за это реально могут отстранить по полной программе. И я сейчас очень боюсь, что из-за того, что наше руководство не имеет правильной информации, они этими разговорами могут спровоцировать волну желания бойкота в обществе. И это приведет к катастрофе.

Мы забываем, что спорт – это такая же работа, как и любая другая. Сегодня спортсмены-профессионалы получают за это деньги. Они ничем не отличаются от артистов театра, кино, эстрады и цирка. Спорт сегодня – это зона развлечения. Никто не имеет права лишать людей работы. В нашей, слава богу, пока демократической стране, каждый человек имеет право на работу. Так с какой стати сейчас из-за того, что кому-то что-то не нравится, спортсмены должны лишаться права на работу и самореализацию? Мы что, в концлагере живем? Поэтому, если у спортсмена есть возможность поехать в нейтральном статусе, если за него не походатайствовала страна, извините: он поедет в нейтральном статусе и будет делать свою работу.

– Известный вам депутат Петр Толстой сказал, что надо организовывать свои соревнования вместо Олимпиады.

– Я очень уважаю Петра Олеговича как ведущего. Но почему-то люди, попадая в Государственную думу, начинают мыслить какими-то другими масштабами. Все люди живут минутами, секундами, днями, месяцами…

– А у них вечность.

– Да. И с деньгами также. У нас копейки, рубли и тысячи, а они рассуждают миллионами и миллиардами. Они как-будто попадают в какую-то глобальную вселенную и у них вечность впереди. Но если он хочет кому-то объявить бойкот, я бы на его месте первым в знак протеста отозвал бы всех своих родственников из Лондона,- для начала. Ну, а что? Почему их дети должны учиться в странах НАТО? В знак протеста против такого жесткого решения по нашей стране – отзовите всех своих! Пробойкотируйте таким образом. Покажите им свое «фи»: не будут у вас наши дети учиться. Начните бойкот с себя, а потом переносите на других.

И, кстати, еще один важный момент. Все забывают о том, что спортсмены помимо нашей страны параллельно находятся в юрисдикции Международного олимпийского комитета. Поэтому то, что спортсмен может выступать под флагом МОК — это абсолютно законно. И если страна дисквалифицирована, а спортсмен нет, то автоматически спортсмен переходит под юрисдикцию МОК и он обязан выступать под флагом МОК. Я хочу напомнить вам московскую Олимпиаду. Когда западные страны бойкотировали ее, спортсмены из этих стран приехали под флагом МОК и стали призерами и чемпионами. Сегодняшний президент Международной федерации легкой атлетики Себастьян Коу, выступавший от Великобритании как нейтральный спортсмен под флагом МОК, стал олимпийским чемпионом. Пьетро Меннеа – нейтральный атлет из Италии выиграл 200 метров под флагом МОК. Аллан Уэллс, еще один нейтральный атлет из Великобритании, выиграл Олимпиаду под флагом МОК. Ничего страшного в этом нет. То же самое произошло и в Южной Корее. Вот наши девочки-фигуристки выступали сейчас в Гран-при. Как их объявляли? Алина Загитова, Россия, Олимпийская чемпионка. Никто не вспоминает про то, что, когда она выиграла Олимпиаду, не поднимали флаг России. Поэтому про эти бойкоты надо забыть. И говорить о том, что позорно выступать под флагом МОК, это как минимум проявлять неуважение к серьезной международной организации. Я бы на месте МОК уже подала иски к таким депутатам.

– У нас есть пример Дмитрия Шляхтина, который после продолжающихся скандалов в легкой атлетике ушел в отставку с должности президента этой федерации. И есть Павел Колобков, который несмотря на те же по сути «достижения» продолжает оставаться на своем посту министра спорта РФ. Не стоит ли бывшему фехтовальщику взять пример со Шляхтина?

– К Павлу как к спортсмену я отношусь очень хорошо и уважительно. Я отлично помню его победу в Сиднее. Я брала у него тогда интервью. Конечно, он великолепный спортсмен. Но, к сожалению, великолепный спортсмен – это не должность в министерстве спорта. Я вижу, что он очень старается, но он абсолютно несвободен.

Я понимаю, что спорт сегодня — это политика. И конечно, ни один вопрос большого спорта не решается частным образом, приходится консультироваться с высшим руководством страны. Но при этом надо обладать определенной свободой и знаниями, чтобы в таких разговорах приводить свои контраргументы и иметь возможность поделиться этими знаниями с тем же президентом или премьер-министром. Насколько я понимаю, сегодня у нашего министерства нет такой возможности. Они просто принимают все, что им спускают сверху. Они несвободны в своих действиях. Мало профессионалов у нас в спорте.

На нашу страну за последние годы было наложено огромное количество санкций. Мы все сначала испугались: как же мы будем жить, как же наша экономика? Но, грубо говоря, с кем-то мы разобрались помидорами, кому-то надавали по голове яблоками, с кем-то разобрались газом, с кем-то нефтью. И как-то с санкциями разделались. Они номинально есть, но уже никого не шокируют. А спортивные санкции работают. Давайте подумаем: а почему? Видимо, в спорте у нас работают не настолько квалифицированные управленцы.

И сегодня я хочу понять критерии работы наших спортивных чиновников. Результат их работы — кошмарный. Российский спорт в полной, извините, заднице. Но кто-то должен нести за это ответственность? По этому по поводу отставки тут, конечно, каждый решает сам для себя, но я на его месте точно ушла бы сама. Если бы я сидела на его месте и была бы такой же беззубой и ничего не могла сделать, то что мне делать там? Это же просто позорище. А если ставить вопрос высшему руководству, то как минимум, конечно, всех этих людей надо заменить. А если эти люди, к которым у международного сообщества есть претензии, вам почему-то так дороги, ну увольте их сегодня, когда нам надо ехать на Олимпийские игры, а потом верните их обратно. Или переведите на другие должности, как Виталия Мутко. Можно долго смеяться над его должностью вице-премьера по строительству, но по рекомендациям МОК он отстранен от спорта. Ну, надо же быть хитрее! А мы встали в какую-то дурацкую, абсолютно беззубую и безответственную позу, и так и стоим. Но это – путь в никуда. А если вы говорите про бойкот, но давайте повесим железный занавес и начнется у нас 37-й год.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка»