Доллар упал ниже 63 рублей и готовится штурмовать полуторалетний минимум

Курс американской валюты опустился ниже 63 рублей впервые с 25 июля.

По данным Мосбиржи, на 15:56 курс доллара опустился на 28 копеек — до 62,99 рубля. Курс евро снизился на 32 копейки – до 70,13 рубля.

Как отметил эксперт «БКС Брокер» Дмитрий Бабин, ФРС по итогам вчерашнего заседания дала сигнал о том, что ставки останутся неизменными как минимум еще 12 месяцев, комментарии регулятора свидетельствуют о том, что динамика инфляции в лучшем случае сохранится на текущем уровне или ниже, а вероятность снижения ставки в среднесрочной перспективе превышает вероятность ее увеличения. Все это оказало существенное давление на доллар. И он полагает, что если доллару удастся закрепиться на отметке ниже 63, то, скорее всего, снижение продолжится к полуторалетнему минимуму – 62,5 рубля.

Как писала «Фонтанка», инвесторы впервые с 2014 года не ждут сильных изменений курса российской валюты.



