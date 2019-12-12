Бутыль с 8 килограммами ртути эвакуировали из промзоны на востоке Петербурга

Зеленую бутыль с килограммами ртути нашли на земле в Невском районе Петербурга. Емкость была плотно закрыта — ядовитый металл не разлился.

Как сообщили «Фонтанке» 12 декабря в комитете по природопользованию, вчера на пустыре рядом с заброшенным строением по Большому Смоленскому проспекту, 15, прохожий увидел ёмкость с ртутью. Прибывшая на место бригада предприятия «Экострой», действительно, увидела на земле среди опавших листьев зеленую бутылку, герметично закрытую. Яд не проливался в почву, паров в воздухе тоже не замечено.

«Емкость с ртутью общим весом порядка 8,0 килограмма упакована и вывезена для последующей утилизации», – отметили в ведомстве.





Откуда взялась зеленая бутыль, неизвестно.