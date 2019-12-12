Бывший глава администрации Ельцина устроился на работу к Медведеву. Вместе с ним советовать правительству будут Пиотровский и Кропачев

Экс-глава администрации президента (занимал эту должность при Ельцине и в первый срок Путина) Александр Волошин назначен координатором экспертного совета при правительстве РФ. Об этом пишет 12 декабря «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева.

В президиум экспертного совета, помимо Волошина, вошли три бывших председателя российского правительства: Виктор Зубков, Сергей Степашин и Михаил Фрадков. Кроме того, экспертами будут выступать ректор МГУ Виктор Садовничий, декан экономфака МГУ Александр Аузан, ректор РАНХиГС Владимир Мау, директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ректор СПбГУ Николай Кропачев, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, глава Сбербанка Герман Греф, председатель ВЭБа Игорь Шувалов и президент РСПП Александр Шохин.

Президиум экспертного совета создан постановлением правительства от 31 октября, в него входят 15 человек. Этот орган должен определять основные направления деятельности Экспертного совета и формировать «позицию по стратегическим вопросам». Координатор в лице Волошина будет готовить заседания президиума и взаимодействовать с аппаратом правительства.



