Выборы - дело семейное. И корпоративное. Кто на самом деле считал голоса петербуржцев

Прославившие Петербург на всю страну нарушения на выборах были изготовлены вручную — руками членов участковых избирательных комиссий. “Фонтанка” рассказывает, как контроль над этими комиссиями оказывается в руках будущих депутатов, на ярком примере одного муниципалитета.

В ответ на тысячи жалоб по поводу сентябрьских выборов власти пообещали петербуржцам реформу. Вину за грязь они возложили на муниципальные избиркомы, которые по закону не обязаны никому подчиняться. У чересчур самостоятельных комиссий нужно отобрать право проводить выборы, сошлись во мнениях представители власти. Но в день голосования главная роль отводится вовсе не муниципальным, а участковым комиссиям. И эти низовые избиркомы уже давно встроены в вертикаль: они подчиняются главной петербургской комиссии. Тем не менее на самом деле контроль над ними принадлежит отдельным элитным группам, которые наполняют комиссии лояльными людьми – подчиненными, друзьями и членами семей.

Сентябрьским утром, пока горожане шли на участки выбирать муниципальных депутатов, кандидат-самовыдвиженец, член «Единой России» Алексей Доссон гонялся по купчинским магистралям. Он преследовал автомобиль, на котором, по его словам, члены участковой избирательной комиссии увезли переносные урны и пачки бюллетеней. Члены комиссии уверяли: они едут домой к людям, которые не могут дойти до участка и проголосовать. Таких людей оказалось 155 – это четверть от всех проголосовавших на участке. В петербургском избиркоме отказывались считать эти цифры аномальными: говорили, что пожилые всегда голосуют активно. Но сложно объяснить, почему муниципальные выборы так взбудоражили пенсионеров, если за президента они голосовали на дому в шесть раз менее интенсивно. Участок, о котором идет речь, носит номер 2145, к нему прикреплены две тысячи жителей муниципалитета №75 во Фрунзенском районе. Ситуация там не была уникальной: эпидемия надомного голосования на последних выборах выкосила большинство участков в этом муниципалитете.

Машина с переносными урнами, судя по видеозаписи, уезжала от кандидата на большой скорости. «Если обращений [о голосовании на дому] поступило много, то ездить надо очень быстро, иначе не успеешь», – так комментировал в день выборов погони за урнами во Фрунзенском районе член петербургской избирательной комиссии.

Автомобилю, который преследовал Алексей Доссон, вскоре удалось оторваться от погони. Кандидат говорит, что потерял след из-за того, что путь ему преградила другая машина, которая встала поперек дороги (что записано на видео). Эта машина, по данным «Фонтанки», принадлежит районному «ЖЭК №1». Директор этой компании – Александр Живуцкий. На время выборов этот мужчина сменил привычный офис на спортзал средней школы на улице Олеко Дундича: бизнесмен стал секретарем избирательной комиссии №2145.





Подсчет бюллетеней в муниципалитете руками Александра Живуцкого и еще 191 члена участковых избирательных комиссий дал результат: победителем выборов стал 32-летний Василий Коробко, высокий представительный блондин с аккуратно подстриженной бородой. Он успешный бизнесмен: на момент выборов ему принадлежала управляющая компания «ЛСТ Констракшн», которая обслуживает дома во Фрунзенском районе. Раньше Коробко этой компанией не только владел, но и руководил. После выборов пост гендиректора он отдал человеку, который помогал подсчитывать бюллетени, принесшие Василию Коробко победу – Александру Живуцкому.

Рано утром 8 сентября, предчувствуя тяжелый день, будущий гендиректор «ЛСТ Констракшн» наверняка шел в школу, где располагалась его участковая комиссия, вместе с супругой, кудрявой брюнеткой Владиславой. Им было по пути: Владислава Живуцкая руководила соседней избирательной комиссией №2144, которая находилась в той же самой школе. По дороге к этой паре, кстати, вполне могли присоединиться их давние знакомые: инженеры по эксплуатации компании «ЛСТ Констракшн» Сергей Скотников (секретарь участка №2144) и Дмитрий Шеварев (зампред участка №2145), брат последнего Антон Шеварев (член комиссии №2144), одногруппница Владиславы Олеся Костылева (председатель участка №2145) и ее сестра Алена Костылева (зампред участка №2144). В ту же школу, очевидно, шел с утра еще один инженер «ЛСТ Констракшен» Михаил Гутников, член участка №2143.

Жесткая вертикаль

На ярко-синем полотне — два перекрещенных факела. Над ними — колесо. Это флаг муниципалитета №75, объединяющего несколько кварталов многоэтажных домов во Фрунзенском районе у новой станции метро Дунайская. Колесо на флаг поместили в честь железнодорожной станции Обухово. Факелы — в память о казненных народовольцах и жертвах Кровавого воскресенья, которых хоронили на местном кладбище.

В этом муниципалитете на последних выборах полностью сменилась власть: все десять депутатских мандатов достались новым людям. Этот местный совет мог бы приводить в пример и спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, который подчеркивает, что «Единая Россия» обновила своих муниципальных депутатов, и губернатор Александр Беглов, который ратует за омоложение местной власти.

Гордиться выборами в этом муниципалитете может и председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко. Голосование здесь проводил не муниципальный избирком (формально независимый), а территориальный («филиал» петербургской комиссии, полностью ей подконтрольный). Виктору Миненко понравилось, как этот избирком провел выборы в муниципалитете №75. Этот опыт, сказал Миненко, укрепляет петербургскую комиссию в желании провести реформу: сделать так, чтобы впредь все муниципальные выборы проводили именно территориальные избиркомы. Выстроить тем самым «жесткую вертикаль управляемости».

Жесткая вертикаль управляемости де-юре сейчас и так пронизывает всю избирательную систему, особняком стоят только муниципальные комиссии. Но в день голосования главные действующие лица — это члены не муниципальных, а участковых избирательных комиссий (УИКов). Это самое низшее звено, люди, которые весь день выдают петербуржцам бюллетени, а вечером вскрывают урны и считают голоса. Именно они вписывают цифры в протоколы, из которых потом материализуются депутатские мандаты. Что это будут за люди, решает территориальный избирком задолго до выборов. Закон написан так, чтобы ни одна политическая сила не смогла взять участковую комиссию под свой контроль. Право делегировать туда людей есть у партий и общественных организаций. Направить человека в такую комиссию могут сами горожане, которые живут или работают на территории участка: для этого им нужно собраться и выбрать, кому доверить подсчет голосов.





Голоса жителей муниципалитета №75 на последних выборах считали шестнадцать участковых комиссий. В каждой по двенадцать человек. Анализ их персонального состава показывает: за ширмой разнообразия партий, якобы отправивших своих представителей считать голоса, скрываются родственники, друзья, деловые партнеры и подчиненные тех людей, которые оказались по итогам выборов депутатами.

Филиал соседнего округа

От здания муниципалитета №75 пятнадцать минут езды до совета соседнего округа — «Георгиевского». Там на последних выборах все произошло наоборот: большинство депутатов сохранили свои места. И более того: власти «Георгиевского» сумели распространить свою власть и на соседний муниципалитет, так что могут спустить над зданием 75-го синий флаг с перекрещенными факелами и поднять свой, желто-красный, с Георгием Победоносцем, поражающим змея.

Нового депутата муниципалитета №75 Екатерину Щирову, сотрудницу риэлторской компании «Еврометр», до работы наверняка подвозит ее супруг Юрий Щиров – новый депутат «Георгиевского» и владелец риэлторского агентства «Еврометр». Тем более, что в муниципалитете у супруги Юрию Щирову удобно перекинуться двумя словами со своими бывшими бизнес-партнерами: Виктором Новиком, который тоже впервые стал депутатом в округе №75, и его сыном Трофимом Новиком (он был депутатом предыдущие пять лет, а сейчас возглавил местную администрацию – исполнительную власть муниципалитета).

До 2018 года Юрий Щиров и Новик-младший были соучредителями «Северо-Западного бизнес-интегратора» и по очереди руководили им, теперь его хозяин и гендиректор – Новик-старший. Сотрудники компаний, одна из которых принадлежит Юрию Щирову, а второй он руководил до 2014 года, в сентябре тоже, как и штат «ЛСТ Констракшн», получили дополнительную рабочую нагрузку. Они стали членами участковых избирательных комиссий.

Считала голоса в ночь выборов и сама Екатерина Щирова (в том же муниципалитете, где баллотировалась, но в другом избирательном округе – их два, по каждому избирают пять депутатов, всего депутатов десять). Она руководила участком №2136. С заместителем Алексеем Лозой у нее вряд ли возникали проблемы: это ее коллега, сотрудник компании «Еврометр». А с секретарем комиссии Эллой Щировой – тем более. Среди рядовых членов этого участка как минимум трое напрямую связаны с победившими кандидатами: Николай Важенин – гендиректор компании «Арт дизайн», которую раньше возглавлял Юрий Щиров, Евгений Аргатюк – менеджер этой компании, Татьяна Секрий – риэлтор в «Еврометре». В бюллетенях, которые они считали, не было фамилии супруги их работодателя. Но были фамилии кандидатов, тесно связанных с соседним муниципалитетом – «Георгиевским», подряды которого в прошлом выигрывала компания их работодателя.

Семейный совет

Современная политическая эпоха в «Георгиевском» началась в начале нулевых, когда депутатом стал владелец сауны и ларьков Алексей Окунь. С тех пор он не только не покидал депутатское место, но и привел в муниципалитет родственников, превратив местный совет в семейный. Еще пять лет назад братья-бизнесмены Алексей и Александр Сорокины даже не думали о политике: они продавали электрическую аппаратуру. Но в 2014 году оба стали депутатами «Георгиевского», а в сентябре получили мандаты снова. Алексей Сорокин — супруг сестры Алексея Окуня Анны.

Недавно семья Сорокиных отпраздновала свадьбу. Замуж выдавали дочку Анны и Алексея, студентку педагогического университета Софью. Девушка, которая на фотографиях во «ВКонтакте» позирует в купальнике, после свадьбы взяла фамилию Рогозина. Бывший активист «Молодой гвардии «Единой России»», 32-летний Владимир Рогозин на последних выборах возглавил участковую избирательную комиссию №2140. Софья Рогозина стала секретарем этой же комиссии. Закончила считать бюллетени Софья Рогозина уже депутатом: она баллотировалась в муниципалитет №75 от ЛДПР и победила.

Поручение Александр Беглова привлечь молодых людей в политику люди, которые отвечали за выборы в муниципалитете №75, перевыполнили. Они омолодили не только совет депутатов, но и участковые избирательные комиссии. В состав одной из них, №2139, вошел двадцатилетний Илья Артемьев, подписчик страниц со смешными картинками про котов и собак. Судя по комментариям, которые он оставляет во «ВКонтакте», Илья Артемьев дружит со своим ровесником Игорем Алексеевичем Окунем (Алексей Окунь — депутат «Георгиевского»). Если раньше Илья Артемьев не был знаком с семьей друга, то в день выборов ему выпал шанс познакомиться: его участковой комиссией руководила Вера Богданова (сотрудница администрации «Георгиевского»), а членом была Маргарита Богданова, дочь и мать, родственницы юного Игоря Окуня.

Элина и Семен познакомились в университете: они вместе учились менеджменту. Вскоре сыграли свадьбу. А в сентябре рука об руку пришли на участок №2142: Элина Новик работала его председателем, Семен Новик был ее заместителем. Вместе с ними голоса считал Руслан Востриков – супруг крестной Семена Новика.

В итоге подсчета голосов депутатом в муниципалитете №75 стала 27-летняя Юлия Козицина – она работает менеджером в клининговой компании. А ее мама Марина Козицина — сотрудница местной администрации «Георгиевского». У двух муниципалитетов теперь вообще много пересечений. Например, новый депутат «Георгиевского» Ольга Капранова на фотографии во «Вконтакте» позирует в обнимку с крупным бритоголовым мужчиной, который, видимо, только что подарил ей букет белых роз. Этот же мужчина попал на видео с участка № 2149 в муниципалитете №75, снятое наблюдателями в ночь подсчета голосов. «Примите от нас жалобу», – говорит ему наблюдательница. «Хорошо», – отвечает он и уходит в кабинет. «Вы должны отметку поставить о том, что приняли», – не отстает она от него. «Я принял», – лаконично отвечает он. «Нет, поставьте отметку», – протягивает она ему документ. «Я принял», – твердит мужчина. Это Дмитрий Зюзин, председатель участковой комиссии и предположительно супруг нового депутата «Георгиевского» Ольги Капрановой. Под его началом 8 сентября голоса считали его мама Ирина Зюзина и бывший партнер по бизнесу Дмитрий Васильев (раньше они вместе владели долями в компании «Твой тур»).

Судя по составу участковых комиссий в муниципалитете №75, сотрудники администрации «Георгиевского» демонстрировали нешуточное стремление помочь соседям посчитать их голоса. Завхоз «Георгиевского» Сергей Левахин в день выборов трудился в комиссии №2148 под руководством своей супруги Валентины Левахиной. Зампредом участка №2138 был вахтер «Георгиевского» Петр Степанович, руководил им специалист отдела опеки администрации того же муниципалитета Игорь Нарубин, секретарем работала сотрудница того же отдела Ирина Краусп, их коллега по подсчету голосов Надежда Антипова работала в местной администрации прежде, а теперь стала депутатом «Георгиевского».

Корпоративная тайна

Люди, которые взяли власть в муниципалитете №75, ближайшие пять лет будут распоряжаться местным бюджетом – это около 80 млн рублей. Именно им предстоит выбирать компании, которые эти деньги будут осваивать: на благоустройстве, уборке, праздниках.

Распределять бюджетные деньги будут люди, которые до выборов эти деньги получали. Что предсказуемо — из бюджета «Георгиевского». Два года назад местный бюджет заплатил 9,4 млн рублей, а за два года до этого – 7,7 млн рублей компании «Ликвид спец транс», которой владеет Василий Коробко, новый глава муниципалитета №75. Именно его компании власти «Георгиевского» доверили сажать деревья и убирать мусор с газонов. Компании «Стройформат плюс» муниципалитет за несколько лет заплатил около 20 млн рублей, причем занималась она не только благоустройством, но и обеспечивала жителям округа досуг. Владельцем компании тогда был Сергей Скотников, а гендиректором – Александр Живуцкий, будущие коллеги по работе в избирательных комиссиях. Обе компании, кстати, не участвовали ни в каких госзакупках, кроме тех, что объявлял «Георгиевский».

Компания «Северо-Западный бизнес-интегратор», которой владел Трофим Новик, с 2011 по 2014 год выиграла конкурсов «Георгиевского» на 3,9 млн рублей. Два предприятия, которыми владеет бывший бизнес-партнер Трофима Новика Павел Лавриков (до 2007 года они были соучредителями компании «Реаниматор ПК») – «ПК-Сервис» и «Компьютеры для всех» – с 2014 по 2018 год получили 12,5 млн рублей из местного бюджета. 5,8 млн рублей получила от «Георгиевского» и компания «Еврометр», супруга владельца которого стала депутатом муниципалитета №75.

«Там, где баллотировался я, не было ни одного сотрудника «Еврометра». Ни один сотрудник не считал голоса и за мою супругу. Она баллотировалась в одном избирательном округе [муниципалитета №75], а они работали в другом», – сказал «Фонтанке» Юрий Щиров. Он прав: и сама Екатерина Щирова, и ее родственники, и сотрудники компании «Евро метр», а также члены семьи Новиков и сотрудники аффилированных с ними компаний считали голоса за кандидатов, баллотировавшихся в совет муниципалитета №75 по одному округу (всего их два). То есть они зафиксировали победу пятерых депутатов 75-го из десяти; среди этой пятерки – люди, напрямую с ними не аффилированные, но тесно связанные с «Георгиевским».

Юрий Щиров говорит, что сотрудники «Еврометра» сами выразили желание поучаствовать в проведении выборов после того, как он рассказал подчиненным о собственном опыте работы в избирательной комиссии. «В приказном порядке [никого] не направлял. [И даже] не предлагал, я рассказывал о своем опыте, просто разговаривал, сотрудники спрашивали, может, мы тоже [пойдем в комиссии]», – объясняет он. Конфликта интересов в этой ситуации, с его точки зрения, нет; почему сотрудники «Еврометра» оказались в комиссиях именно муниципалитета №75, он не знает: «Они просто подали заявки, и их распределили».

Василий Коробко отказался разговаривать с «Фонтанкой». Сотрудники его компаний тоже работали на участках в том округе, где его фамилии в бюллетенях не было.

Отдельные группы лиц

Сыновья, дочери, зятья, супруги оказываются членами одной участковой комиссии вопреки тому, что закон позволяет каждой партии выдвинуть только одного представителя. Семьи в муниципалитете №75, судя по составу избирательных комиссий, едва ли способны собираться на застолье без риска перебить посуду и подраться из-за разности политических взглядов. Сложно представить и рабочие совещания в компаниях, владельцы которых стали депутатами, а сотрудники считали голоса: все они делегированы в комиссии разными партиями.Причем партии — не самые известные, они даже не выставляют всерьез кандидатов на выборах (например, «Зеленые»). Среди партий, которые называют «спойлерами», есть такие, что предоставляют услуги политикам и делегируют в участковые избиркомы людей, лояльных заказчику, знают собеседники «Фонтанки» на рынке политтехнологий.

Нередко родственников в состав одной комиссии в муниципалитете №75 делегировали «Единая Россия» и ЛДПР. К близким, даже семейным отношениям между этими двумя партиями жители Фрунзенского района уже привыкли. Три года назад они выбрали своими представителями в Законодательном собрании города лыжницу Любовь Егорову от «Единой России» и футболиста Виктора Сысоева от ЛДПР, маму и сына. С именем Любови Егоровой связаны многие политические процессы муниципалитетах Фрунзенского района: новый глава администрации 75-го Трофим Новик во «ВКонтакте» определяет себя как ее помощника, в прошлом эту позицию занимал бессменный депутат «Георгиевского» Алексей Окунь. Помощницей Егоровой значилась в 2016 году Тамара Жолдасова, бывшая супруга главы «Георгиевского» Виталия Жолдасова. Она, кстати, баллотировалась на последних выборах от ЛДПР, а ее бывший супруг – от «Единой России».

Председатель петербургского избиркома Виктор Миненко признает, что кадровая политика в городской электоральной системе хромает. Он обещает более внимательно относиться к претендентам на членство в комиссиях. Но о конкретных шагах говорить отказывается.

«Любой член избирательной системы должен преследовать не интересы отдельной группы лиц, а исключительно избирателей», – сказал Виктор Миненко в интервью «Фонтанке». Он уточнил, что под «группами лиц» имеет в виду партии: «представители партий, зайдя в комиссию, должны преследовать интересы исключительно избирателей, а не интересы партий». Но о случаях, когда не члены комиссий преследуют интересы конкретных партий, а партии преследуют интересы заказчиков, делегируя в комиссии подконтрольных им людей, Виктор Миненко не слышал. На вопрос о монополизации избиркомов «местными князьками» он ответил: «Титул князя закончился с разрушением империи».

Мария Карпенко, "Фонтанка.ру"