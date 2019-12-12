В Петербурге заочно арестован сын бизнесмена Пшеничного, погибшего в изоляторе. Ему вменяют хищение 368 миллионов

Кировский районный суд 12 декабря заключил под стражу Дениса Пшеничного по делу о мошенничестве при оборонзаказе на проектирование атомной подлодки. Избрание меры пресечения прошло без фигуранта, который успел уехать из Петербурга.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал Дениса Пшеничного. С 6 декабря он числится в международном розыске как обвиняемый в особо крупном мошенничестве. Речь идёт об уголовном деле о хищении 368 миллионов рублей при проектировании подводной лодки типа 636.3, которое было возбуждено два года назад.

По версии следствия, Пшеничный приискивал сотрудников для «Новит ПРО», оформлял на них зарплатные карты и через них выводил средства. Компания с 2015 года выполняет заказ на изготовление трехмерной модели корпуса «Варшавянки» (заказ 636), которая строится на «Адмиралтейских верфях».

Основателем «Новит ПРО» являлся отец Дениса Валерий Пшеничный. Он был арестован из-за этого же подряда и в феврале 2018 года найден мёртвым в следственном изоляторе. Перед смертью предприниматель обвинил в выводе денег своего партнера Андрея Петрова. Якобы он организовывал фиктивные сделки с подрядчиками, после которых исчезали авансы Минобороны. Уголовное дело о легализации денежных средств возбуждено через год с лишним после смерти Пшеничного.

В феврале 2019 года скандал вокруг заказов трёхмерных подлодок получил продолжение. По делу о хищении 33 миллионов рублей, выделенных на строительство субмарины «Лада» (проект 677), был задержан бывший главный инженер «Адмиралтейских верфей» Владимир Байков. Обвинение предъявили также другому инженеру предприятия – Глебу Емельченкову.



