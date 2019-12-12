В смертельном ДТП на Литейном обвиняется таксист. Он гнал на красный и был под наркотиками

В обстоятельствах тяжёлого ДТП, случившегося больше года назад в центре Петербурга, будут разбираться судьи. Ключевой фигурой считают таксиста, детали усугубляют его вину.

Как сообщает 12 декабря объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Дзержинский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Дмитрия Монастырского, обвиняемого по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершённое в состоянии опьянения).

ДТП произошло 3 ноября 2018 года на перекрёстке Литейного проспекта и Шпалерной улицы, под окнами Большого дома – здания ФСБ. УГИБДД тогда озвучило предварительную версию: столкнулись такси Volkswagen Polo под управлением 24-летнего мужчины, внедорожник Toyota RAV4 с 34-летним водителем и Ford Sierra; пострадали двое. «Водитель такси гнал как сумасшедший и внаглую попёр на красный. А водитель «Тойоты» под шумок решил тоже проскочить», – рассказывали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Мы ехали, скорых ещё не было, бабушка держала дедушку за руку, и МЧС подключали гидравлику», – писал Алексей. Там же сообщили о последствиях: пожилой водитель «Форда» скончался в Мариинской больнице через 40 минут. Его 55-летняя дочь перенесла операцию, побывала в реанимации и выжила.





По данным обвинения, водитель такси «Поло» Монастырский находился в состоянии наркотического опьянения. Он следовал по Литейному на скорости около 60 км/ч, не обеспечивающей контроль за движением ТС, и выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. Там он врезался в «Форд», а затем в «Форд» и «Фольксваген» влетела «Тойота».

Статья, по которой обвиняется таксист, предусматривает лишение свободы на 5 – 12 лет.