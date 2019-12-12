Полиция возбудила дело из-за угроз в адрес сына Плющенко и Рудковской. Проверка шла почти два месяца

Угрозы в адрес 6-летнего сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской стали уголовным делом. Об этом 12 декабря сообщил адвокат пары Александр Карабанов.

«Старший дознаватель ОД УМВД России по Одинцовскому городскому округу возбудил уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" (ч. 1 ст. 119 УК РФ)», – сказал защитник корреспонденту ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области пояснили, что дело было возбуждено по заявлению, поданному 7 ноября. Родители и адвокат сообщили об угрозе жизни и здоровью ребёнка, а также о вымогательстве денежных средств неизвестным. Сотрудники полиции провели проверку и приняли решение о передаче информации в надзорное ведомство для дальнейшего принятия решения.

Ранее ещё один адвокат семьи, Татьяна Стукалова, заявляла «Фонтанке», что заявление было подано гораздо раньше, отправной точкой стало ГУ МВД по Москве на Петровке, затем материал спустили в Одинцово. Защитница подчеркивала серьезность ситуации: «Все подобные вещи в отношении детей воспринимаются как реальная угроза».





О том, что ребенок находится в опасности, Плющенко и Рудковская по стечению обстоятельств заявили в разгар пиар-кампании по раскрутке ледовых шоу, которые планируются к показу в Москве и Петербурге в январе.