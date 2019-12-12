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Строительство
Публикуется на правах рекламы
12.12.2019 18:00
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Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

ООО «Терминал-Ресурс»

Застройщик «Терминал-Ресурс» подготовил специальное предложение для покупателей квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в декабре.

Строительная компания ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе. Уже построены и заселены четыре первых жилых комплекса, готовятся к вводу в эксплуатацию ЖК «Образцовый квартал 5» и «Образцовый квартал 6».

Вы любите скидки? Вряд ли на этот вопрос кто-то ответит отрицательно. «И чем больше, тем лучше» – добавят многие. В преддверии праздника у покупателей разбегаются глаза. Некоторые компании объявляют «грандиозные распродажи», обещая скидку 30, 50 и даже 70%. Не всегда покупатели задумываются, почему такая цена стала возможной, какова себестоимость приобретаемой вещи и не произошло ли перед этим повышения цены. 

Строительство многоквартирных домов – процесс технологически сложный, в нём участвуют тысячи людей и десятки предприятий. Высокая себестоимость конечного продукта и длительность производства по сравнению с большинством других продуктов делают такую распродажу невозможной. Снижение цены неизбежно скажется на качестве, что для застройщика с безупречной репутацией недопустимо.

Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает новогоднюю скидку на готовые и строящиеся квартиры от 25 000 до 200 000 рублей от честной цены. Новогодняя цена позволит сэкономить на праздничный стол и подарки для близких, а кому-то поможет сделать ремонт. Скидка станет приятным сюрпризом для семьи, решившей улучшить свои жилищные условия в новом году. 

Предложение действительно при бронировании квартиры до 30 декабря 2019 года. Бронирование производится бесплатно! 

Сроки проведения акции: с 6 по 30 декабря 2019 года.

Подробности – в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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      12.12.2019 18:00

      Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

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