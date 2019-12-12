Роскомнадзор почистил канал петербургской активистки от «Союза ССР». Она призывала не платить за коммуналку, потому что деньги идут американцам

Судебные приставы из петербургского управления добились удаления с YouTube ролика активистки Светланы Родичевой. На своем канале она призывала не платить за коммунальные услуги.

Региональное управление ФССП сообщает об удалении ролика 12 декабря. Приставы характеризуют женщину как известную тем, «что игнорирует федеральные законы, призывает граждан не платить налоги, а также коммунальные услуги», а ее активность в Сети сводится к «размещению порочащих сведений в отношении различных организаций». Через суд добиваться справедливости решили в ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство», которое присылает горожанам розовые квитанции на оплату коммунальных услуг. Родичева, как ранее писала «Фонтанка», опубликовала ролик, в котором она рассказывала о лайфхаке — якобы в квитанциях ВЦКП все реквизиты указывают на американские и канадские компании и на самом деле платежи россиян уходят идеологическому противнику. ГУПу пришлось в суде доказывать, что с американцами они никак не связаны, иск был удовлетворен в Арбитражном суде летом прошлого года. В том числе, указано в решении, Родичева должна была опровергнуть сказанное, видеозапись ВЦКП мог опубликовать у себя в соцсетях. Судя по всему, извиняться Родичева не торопится, равно как и оплачивать исполнительный сбор — в базе приставов за ней долг в пять тысяч рублей. В тексте из базы суда есть ссылки на два ролика. Доступ в настоящее время ограничен только к одному из них.



