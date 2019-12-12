К историку Соколову могут предъявить иск на 10 миллионов рублей за моральный вред. Он до сих пор не извинился

Мать убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, признанная потерпевшей по уголовному делу, предъявит к историку Олегу Соколову гражданский иск. Размер компенсации морального вреда еще не определен, но он вряд ли составит менее 10 млн рублей, сообщила «Фонтанке» 12 декабря адвокат Александра Бакшеева.

«Родители [Анастасии] пока не готовы обсуждать конструктивно такие вопросы. Сорока дней со дня убийства еще не прошло. Но такой вопрос обязательно поднимем, – уточнила защитник. – Учитывая, что фотографии определенного содержания попали в СМИ, речь должна идти о сумме не менее 10 миллионов рублей. Можно и сто миллионов затребовать, но есть реалии».

С убийства Ещенко прошел месяц. По словам адвоката, до сегодняшнего дня ни с матерью погибшей, ни с ней самой не пытались связаться представители Соколова.

«Лишь утром 12 декабря написал адвокат Почуев: "Считаю необходимым обсудить аспекты нашего общего дела, но с разных сторон. Жду звонка". На извинения вроде не очень похоже», – добавила Бакшеева.





Сторона потерпевшей не готова проявить снисхождение к Соколову, говорит защитник. Подробности читайте в интервью, опубликованном на «Фонтанке».

Анастасия Ещенко убита в ночь на 8 ноября выстрелами в голову. По версии следствия, историк расчленил девушку в собственной квартире на набережной Мойки. Его задержали при попытке утопить в реке останки погибшей.

Соколова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу. Дело из Петербурга передано в ГСУ СКР.

Прежняя подруга Соколова в интервью «Фонтанке» раскрыла личностный потрет обвиняемого. Его интересы представляет адвокат, специализирующийся на антимонопольном регулировании.