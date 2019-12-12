Петербургский крематорий для животных перестал источать «запах смерти». Жители Ульянки и Лигово могут дышать полной грудью

«Запах смерти» больше не ощущается на юго-западе Петербурга. Крематорий для животных на территории ООО «ПромЭко» модернизировал оборудование по требованию Росприроднадзора. Об этом 12 декабря сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления.

Замеры выбросов в воздух проводились с ноября по декабрь, анализы показали отсутствие превышения концентрации загрязняющих веществ. Для устранения ранее выявленных нарушений компания вместе с заводом разработали инженерно-технические решения, позволившие избавиться от запаха сгоревших останков.

«Суть модернизации заключается в повторном технологическом прогоне отходящих газов через камеру дожига, что обеспечивает двухэтапное уничтожение вредных выбросов в атмосферу», – объяснили в Роспотребнадзоре.

Напомним, деятельность крематория была приостановлена в июне после жалоб жителей микрорайонов Лигово и Ульянка на «запах смерти».



