Смотрите, как Петербург подготовился к Новому году

Невский проспект / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В Петербурге завершается украшение улиц к Новому году. Корреспондент «Фонтанки» прошелся по городу, пытаясь поймать новогоднюю атмосферу.

Как ранее обещали в Смольном, в этом году элементов праздничного оформления будет на треть больше, чем в прошлом, всего — более 3 500. Город закупил световые композиции, которые разместят на опорах освещения, кустарниках и деревьях, в чашах фонтанов, фасадах зданий. Накануне завершилось оформление рождественской ярмарки, которая будет работать на Манежной площади и соседних Малой Садовой и Кленовой улицах.

В городе установили 59 елок. Главная, на Дворцовой, достигает в высоту 25 метров. Всего новогоднее убранство обошлось городу в 337 млн рублей. Украсили не только улицы. Огнями гирлянд засверкали 17 мостов, в том числе Дворцовый, Троицкий, Володарский, Биржевой, Первый Инженерный, Первый Садовый.





Впрочем, по словам горожан, праздничной иллюминации мало, да и работает она иногда с перебоями. Потухшие гирлянды можно было видеть на Невском проспекте, на Конногвардейском бульваре и на мосту Ломоносова. В комитете по печати объяснили явление кратковременными отключениями из-за высокой влажности. В настоящий момент все украшения работают.

А вот кафе, магазины и рестораны украсят свои витрины и входы в заведения скромнее, чем в прошлом году. По словам бизнесменов, причина – в несогласованности позиций различных ведомств Смольного. Так, районные администрации попросили бизнес создать горожанам праздник, но комитет по градостроительству и архитектуре предупредил, что гирлянды на фасадах и елки перед входами в заведения нужно согласовывать. Процесс займет от 1,5 до двух месяцев, посчитали предприниматели. Поскольку за самовольное благоустройство грозят штрафы до 200 тысяч рублей, многие компании решили ограничиться декорированием витрин.

По мнению чиновников, бизнес лукавит, и те, кто хотел соблюсти требования закона, сделал это. Но даже у Большого Гостиного двора это вышло с трудом: сначала чиновникам не понравилось выражение лица Деда Мороза.