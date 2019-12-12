Искра в мазуте. Глава ОСК рассказал, почему загорелся единственный российский авианосец

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как при сварке искра упала в трюм, где находились остатки мазута. Об этом 12 декабря сообщил глава ОСК Алексей Рахманов, передает РИА Новости.

Рахманов также уточнил, что пожар локализован, а открытого горения больше нет. Напомним, пожар на ремонтируемом авианосце начался утром 12 декабря. Ранее уже сообщалось, что причиной стали сварочные работы в трюме на нижней палубе. По последним данным, при пожаре пострадали десять человек, шестеро могут находиться в реанимации. Официально в Минобороны подтвердили, что травмы получили двое военнослужащих.



