Происшествия
Искра в мазуте. Глава ОСК рассказал, почему загорелся единственный российский авианосец
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как при сварке искра упала в трюм, где находились остатки мазута. Об этом 12 декабря сообщил глава ОСК Алексей Рахманов, передает РИА Новости.
Рахманов также уточнил, что пожар локализован, а открытого горения больше нет. Напомним, пожар на ремонтируемом авианосце начался утром 12 декабря. Ранее уже сообщалось, что причиной стали сварочные работы в трюме на нижней палубе. По последним данным, при пожаре пострадали десять человек, шестеро могут находиться в реанимации. Официально в Минобороны подтвердили, что травмы получили двое военнослужащих.
Справка:
ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» происходили и ранее. Так, в октябре прошлого года затонул плавдок ПД-50, где проходили плановые работы на авианосце. Один из кранов дока упал на палубу. Пострадали пятеро человек, четверых спасли из ледяной воды, тело пятого нашли намного позже. В Минобороны заверили, что корабль получил лишь незначительные повреждения. «Адмирал Кузнецов» - единственный в РФ авианесущий крейсер, который спущен на воду в 1987 году. Он носил много названий, однако в 1990 году его переименовали в честь адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Сейчас корабль находится на ремонте до 2022 года. 10 декабря стало известно, что на крейсере потребуются дополнительные работы. «Потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ», - рассказал «Интерфаксу» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пока точно неизвестно, будут ли оснащать «Адмирала Кузнецова» новейшими системами «Калибр» и «Циркон».