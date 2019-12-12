ВЦИОМ: Треть российских компаний уже использует «искусственный интеллект»

Каждая третья российская компания применяет технологии «искусственного интеллекта». 31% опрошенных ВЦИОМ бизнесменов говорят о дружбе с ИИ. Каждый четвёртый (23%) готовится к использованию искусственного интеллекта в своей работе. Об этом социологическая служба сообщает в четверг, 12 декабря.

43% респондентов заявили, что им ИИ не нужен. В первую очередь потому, что цели и задачи другие, – объяснили 37% отказников.

Однако те, кто не боится повторить путь Нео из «Матрицы», заявляют о существенном росте эффективности ведения дел с использованием ИИ. Использование цифровых алгоритмов «скорее эффективно» для каждого второго бизнесмена (50%) и «безусловно эффективно» для каждого третьего (32%).

В топ-5 плюсов использования ИИ респонденты ВЦИОМ отнесли сокращение времени, необходимого на работу (20%), элементарное удобство (14%), эффективность в решении конкретных задач (12%), минимизацию ошибок (10%) и рост прибыли компании (8%).





Две трети бизнесменов (69%) говорят, что специалистов по ИИ сегодня недостаточно, но тратиться на это готовы лишь 28% респондентов. Абсолютное большинство опрошенных (91%) считают, что государство должно способствовать развитию технологий искусственного интеллекта, в первую очередь за счет создания и финансирования программ профессионального образования (54% представителей бизнеса).

В октябре 2019 года президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года. До 2025 года на развитие ИИ и нейротехнологий в России потребуется около 400 млрд рублей. 57 миллиардов возьмут в бюджете, ещё 335 млрд дадут «внебюджетные источники» . В конце ноября Путин предписал увеличить производство боевых роботов и лазеров.



