Владелец Amazon обошел Илона Маска в гонке за звание бизнесмена десятилетия. Цукерберг не попал в список претендентов

Голосование среди финансовых директоров крупнейших компаний мира помогло определить бизнесменов десятилетия. В списке претендентов нашлось место руководителям Microsoft и Apple, но не основателю Facebook.

«Большинство финансовых директоров по всему миру считают, что основателя и исполнительного директора Amazon Джеффа Безоса следует считать ведущим бизнесменом десятилетия. Почти треть респондентов в ходе опроса CNBC Global CFO Council назвали Безоса самым впечатляющим бизнес-лидером», – сообщает 12 декабря телеканал CNBC.









Богатейший человек мира обошел даже основателя Alibaba Джека Ма и главу Tesla и SpaceX Илон Маска, которые разделили второе и третье место. Кроме того, в список попали также генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, глава Apple Тим Кук, инвестор Уоррен Баффет и гендиректор финансового холдинга JPMorgan Chase Джейми Даймон. Имя Марка Цукерберга в списке претендентов не значится.

В CNBC Global CFO Council или Глобальный совет финансовых директоров CNBC входят 135 топ-менеджеров со всего мира, включая Россию. Опрос по поводу величайшего бизнесмена десятилетия проводился с 20 ноября по 3 декабря среди 55 человек.



