Происшествия
Количество пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» продолжает расти. Шестеро в реанимации
По последним данным, при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали восемь человек. Как пишет 12 декабря ТАСС со ссылкой на свой источник, шестеро из них находятся в реанимации.
«Всего пострадали восемь человек, шесть из них находятся в реанимации. Состояние лишь одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести», – заявил собеседник информагентства в экстренных службах.
При этом источники РИА Новости говорят уже о десяти пострадавших. Объединенная судостроительная корпорация проведет внутреннее расследование этого пожара, сообщили в ОСК ТАССу.
Ранее президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что гражданские специалисты при пожаре не пострадали.В Минобороны сообщали о двух пострадавших военных. По предварительной информации, пожар начался из-за сварочных работ на нижней палубе крейсера.
Справка:
ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» происходили и ранее. Так, в октябре прошлого года затонул плавдок ПД-50, где проходили плановые работы на авианосце. Один из кранов дока упал на палубу. Пострадали пятеро человек, четверых спасли из ледяной воды, тело пятого нашли намного позже. В Минобороны заверили, что корабль получил лишь незначительные повреждения. «Адмирал Кузнецов» - единственный в РФ авианесущий крейсер, который спущен на воду в 1987 году. Он носил много названий, однако в 1990 году его переименовали в честь адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Сейчас корабль находится на ремонте до 2022 года. 10 декабря стало известно, что на крейсере потребуются дополнительные работы. «Потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ», - рассказал «Интерфаксу» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пока точно неизвестно, будут ли оснащать «Адмирала Кузнецова» новейшими системами «Калибр» и «Циркон».