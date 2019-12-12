Количество пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» продолжает расти. Шестеро в реанимации

По последним данным, при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали восемь человек. Как пишет 12 декабря ТАСС со ссылкой на свой источник, шестеро из них находятся в реанимации.

«Всего пострадали восемь человек, шесть из них находятся в реанимации. Состояние лишь одного пострадавшего оценивается как легкой степени тяжести», – заявил собеседник информагентства в экстренных службах.

При этом источники РИА Новости говорят уже о десяти пострадавших. Объединенная судостроительная корпорация проведет внутреннее расследование этого пожара, сообщили в ОСК ТАССу.

Ранее президент ОСК Алексей Рахманов заявил, что гражданские специалисты при пожаре не пострадали.В Минобороны сообщали о двух пострадавших военных. По предварительной информации, пожар начался из-за сварочных работ на нижней палубе крейсера.



