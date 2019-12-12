Госдума вернула курилки в российские аэропорты

Курилки вернут в российские аэропорты. Но только в «чистые» зоны, сказано в законе, принятом 12 декабря Госдумой в третьем чтении.

Депутаты пошли навстречу курильщикам, страдавшим от отсутствия возможности утолить пристрастие во время перелетов. На сегодняшнем заседании в окончательном чтении парламентарии проголосовали за закон, который разрешает курение сигарет в аэропортах. Но кабинки появятся далеко не для всех — только для зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра. А также в транзитных зонах. При этом курилки должны быть не видны для других пассажиров аэропорта, а помещения, где будут дымить, должны быть изолированы, оборудованы вентиляцией.

Напомним, сейчас установлен полный запрет курения на территории и в помещениях аэропортов. За «никотинщиков» ранее вступился петербуржец Сергей Боярский, который внес законопроект в Думу. Против инициативы выступил Минздрав.



