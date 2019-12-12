«Знай наших!» Глава Союза биатлонистов поддержал идею бойкота Олимпиады и проведения альтернативных Игр в России

Президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев поделился мнением об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

- У нас уже было предложение от Валентины Ивановны Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры, – рассказал он во время пресс-конференции в Москве в четверг, 12 декабря. – В общем-то, поддерживаю. Надо задействовать наши объекты, которых очень много. С кем соревноваться? А какая разница? Если там мы вообще не будем бегать. Надо же бегать где-то.

Также Драчев рассказал об инициативе создания нового общественного движения.

- Мы уже запускаем с сегодняшнего дня общественное движение «Знай наших!», – заявил депутат. – И вот такая футболка. Будет такой девиз. Россия умела побеждать всегда, знала, как это делать. Ради великих целей и вопреки санкциям будем работать. Чтобы каждый болельщик знал наших спортсменов в лицо и, когда наши будут побеждать, вот так кричали: «Знай наших!»



