«Знай наших!» Глава Союза биатлонистов поддержал идею бойкота Олимпиады и проведения альтернативных Игр в России
Президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев поделился мнением об участии российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.
- У нас уже было предложение от Валентины Ивановны Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры, – рассказал он во время пресс-конференции в Москве в четверг, 12 декабря. – В общем-то, поддерживаю. Надо задействовать наши объекты, которых очень много. С кем соревноваться? А какая разница? Если там мы вообще не будем бегать. Надо же бегать где-то.
Также Драчев рассказал об инициативе создания нового общественного движения.
- Мы уже запускаем с сегодняшнего дня общественное движение «Знай наших!», – заявил депутат. – И вот такая футболка. Будет такой девиз. Россия умела побеждать всегда, знала, как это делать. Ради великих целей и вопреки санкциям будем работать. Чтобы каждый болельщик знал наших спортсменов в лицо и, когда наши будут побеждать, вот так кричали: «Знай наших!»
Справка:
Напомним, что 20 сентября 2018 года исполком ВАДА восстановил РУСАДА в правах при условии, что эксперты ВАДА получат доступ к данным Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. В итоге данные были получены с серьезной задержкой. Позже выяснилось, что данные, которые ВАДА все-таки получило, были изменены как раз в тот период, когда международных экспертов не пускали в лабораторию. В итоге это послужило причиной для четырехлетнего отстранения России от проведения международных соревнований. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».