ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию апарт-комплекс Like

"ПСК"

ГК «ПСК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6. Началась передача апартаментов и выдача ключей собственникам.

Строительство Like началось в 2017 году. Всего за два года построено здание общей площадью 46 000 кв. м, выполнена отделка 1112 апартаментов, построена и подготовлена к эксплуатации собственная инфраструктура комплекса. Это фитнес-клуб площадью 2400 кв. м с бассейном и SPA-зоной, ресторан «Лесопилка» и кафе Benefit на первом этаже, детская площадка и закрытый охраняемый двор. Среди других сервисов — прачечная, химчистка, уборка номеров, келлеры и круглосуточная стойка ресепшн.

В результате Like стал интересным предложением недвижимости в этой части Выборгского района по соотношению комфорта, расположения и стоимости квадратного метра.

В Like представлены апартаменты, как для инвестиций, так и для собственного проживания. Варианты от студий до трёхкомнатных, в том числе видовые с обзором парка Лесотехнической академии, Лахта-Центра и других городских доминант. Рядом находится станция метро «Площадь Мужества» и остановки общественного транспорта, круглосуточные магазины и аптеки, пекарни и отделения банков, торговые центры и парки.

В 2019 г. стал финалистом Like премии Urban Awards в номинации «Лучший комплекс апартаментов комфорт-класса». На момент ввода в эксплуатацию в Like продано 95% апартаментов.

— Like стал нашим первым проектом апартаментов. Его концепция, расположение и формат были выверены, а поэтому оказались очень удачны и востребованы, — говорит Сергей Мохнарь, руководитель департамента развития ГК «ПСК». — Сейчас мы возводим еще один апарт-комплекс — START, рядом с метро «Парнас». Он почти втрое крупнее Like и его востребованность уже доказана высоким спросом. Мы считаем сегмент апартаментов очень перспективным.

Реализацией программ доходности в Like займётся «МТЛ. Управление недвижимостью». Собственники смогут получать доход в зависимости от площади номера, его стоимости, сезона и продолжительности сдачи.

Кроме этого доходность проявляется и в удорожании апартаментов по мере готовности комплекса. На примере Like стоимость квадратного метра выросла, в среднем, на 47% за период от начала строительства до ввода в эксплуатацию.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents