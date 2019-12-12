В Петербурге после судов и школ на выход пошла Консерватория и другие вузы. От сессии эвакуация не спасает

По меньшей мере пять высших учебных заведений эвакуированы днём 12 декабря в Северной столице. Оторванные от учёбы студенты перемещаются в кафе, преподаватели с экзаменационными вопросами следуют по пятам.

Как сообщают в соцсетях, на вынужденную прогулку отправились из Университета физкультуры и спорта имени Лесгафта, Аграрного университета в Пушкине, Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Студентов Российского государственного гидрометеорологического университета на проспекте Металлистов эвакуация застала во время сессии – зачёты перенесли, но не прервали. В комментариях рассказывают, как сдают английский и химию на фуд-корте.

В кафе переместились также студенты из Горного университета на Васильевском острове. Учебные аудитории они сменили на ТРЦ «Шкиперский молл», но рискуют не задержаться и там. В список эвакуированных уже попал торговый центр «Радуга» на проспекте Космонавтов. Там подтвердили, что прервали работу. В «Шкиперском молле» заверили, что пока открыты для посетителей, и ученики продолжают греться в кафе и магазинах.





Около половины второго привет от лжеминёров получили в Консерватории. В пресс-службе «Фонтанке» подтвердили эвакуацию из здания на улице Глинки, отметив, что там сессия пока не началась.

Ранее эвакуацию привычно отработали районные суды. За ними тревожные письма начали получать школы, их список продолжает расти.