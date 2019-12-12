«Проявить снисхождение к Соколову мы не готовы». Адвокат потерпевшей рассказала, как историк заглаживает вину
С убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко прошел месяц. Обвиняемый и его представители не пытались извиниться перед матерью погибшей, сообщила в интервью «Фонтанке» адвокат Александра Бакшеева.
Адвокат Александра Бакшеева/фото из личного архива
Полнолуние, мистика и противовирусные препараты - целенаправленная тактика защиты историка Соколова, считает Бакшеева, а не чудачества отдельно взятого адвоката Почуева. Этическая сторона убийства с расчленением остается в тени, признаков искреннего раскаяния не наблюдается.
- Кто из родственников Анастасии Ещенко признан потерпевшим по делу?
– Ее мама.
- Когда вы вступили в дело?
– В начале прошлой недели, уже после того, как оно было передано в ГСУ СКР.
- В связи с чем его забрали из Петербурга?
– Причину мне не называют. Следствие максимально дозированно передает информацию даже потерпевшей стороне.
- Нет намека на то, что дело представляет особую сложность?
– Ну смотрите. Для расследования собрана следственная группа, её возглавляет следователь по особо важным делам. То есть это уже маркер определенный.
- Вы участвовали в составлении вопросов, на которые специалистам следует ответить при стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизе Соколова?
– Нет. Нас полностью устраивает перечень вопросов со стороны следствия.
- Прокомментируйте версию влияния полной Луны и противовирусных препаратов на гибель Анастасии.
– Я разговаривала с коллегами и экспертами. Смешная, говорю, позиция ведь – пенять на Луну? Ничего не смешная, отвечают. Они [представители Соколова] бьют в одну точку. Насколько знаю, у историка куча советчиков, юристов, и они собирают всё подряд, чтобы потом давить на медицину. Говорить о невменяемости или аффекте.
- У вас сложилось впечатление, что эти аргументы потом будут использованы?
– Они могут процессуально заявить о повторной экспертизе и указать на все ранее ими оглашенные обстоятельства, которые якобы могут не учесть эксперты. Думаю, есть большой риск того, что так и будет. Ходатайство о повторной экспертизе может затянуть следствие. Время пребывания Соколова в СИЗО засчитывается в срок наказания. Учитывая, что в случае переквалификации деяния на статью 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта) ему могут назначить отбывание наказания в колонии общего режима и зачесть время заключения под стражу исходя из расчета день за полтора. Возможным будет даже освобождение Соколова в зале суда.
- Адвокат Соколова утверждает, что пытался связаться с родственниками Анастасии.
– Точно нет, это не соответствует действительности. Ко мне тоже не обращались. Меня найти не составляло труда, если он хотел это сделать. А сегодня утром начал звонить на рабочий телефон и писать на почту. Не знаю, что мешало сделать это раньше.
- Для него являлось секретом ваше участие в деле?
– Вряд ли. Это публичная информация, да и у следствия есть мои координаты.
- Вы обсуждали с матерью Анастасии возможность подачи иска к Соколову о компенсации морального вреда?
– Родители пока не готовы обсуждать конструктивно такие вопросы. Сорока дней еще не прошло. Но такой вопрос обязательно поднимем.
- Требования в каком размере могут быть заявлены потерпевшей с учетом характера убийства?
– Учитывая, что некоторые фотографии (вы понимаете, о чем речь) попали в СМИ, речь должна идти о сумме не менее 10 миллионов рублей. Можно и сто миллионов затребовать, но есть реалии. Судебная практика по компенсации морального вреда в делах об убийстве плохая.
- Вы допускаете, что у Соколова нет денег, как заявлял его адвокат Почуев? Впрочем, он же утверждал, что приговор историку 30-летней давности является «уткой», и «Фонтанка» вынуждена была его опубликовать.
– Насколько мне известно, квартира на набережной Мойки стоимостью около 17 миллионов рублей находится в его собственности, и есть неподтвержденные данные об имуществе во Франции. Мы проверяем эту информацию.
- Соколов писал письма матери Анастасии?
– Нет.
- Официальные извинения принесены?
– Нет. Я слышала, что есть какой-то видеоролик, на котором Соколов плачет и просит прощения у мамы Анастасии Ещенко, но опубликован он или нет, не знаю. Лично у потерпевшей сторона обвиняемого прощения не просила.
- В сегодняшних попытках с вами поговорить Почуев просил передать слова извинений матери Анастасии?
– Я еще с ним не созванивалась. Он написал мне: «Я Александр Михайлович Почуев, адвокат Соколова, считаю необходимым обсудить аспекты нашего общего дела, но с разных сторон. Жду звонка». Вот так он разговаривает. На извинения вроде не очень похоже.
- Насколько потерпевшая сторона готова к снисхождению в деле Соколова, учитывая обстоятельства убийства и события, которые произошли за этот месяц?
– К снисхождению не готова.
Беседовал Александр Ермаков,
«Фонтанка.ру»
Справка:
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко в ночь на 8 ноября 2019 года. Его задержали при попытке утопить останки в Мойке. 11 декабря защита на созванной пресс-конференции вновь намекнула на убийство в состоянии аффекта, предположив, что на возбудимость Соколова могли повлиять противовирусные препараты. Ранее Почуев предполагал, что все дело в фазах Луны. Ранее бывшая возлюбленная историка рассказала «Фонтанке», как он чуть не убил ее и почему Ещенко была обречена.
Олег Соколов — бывший доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. Соколова также могут лишить ордена Почетного легиона, из петербургского университета его уволили «за аморальное поведение».