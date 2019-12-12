Skoda в планетарии и цирке: в Петербурге представлены российская и мировая новинки марки

Две новые модели продемонстрировала компания Skoda в Санкт-Петербурге – российскую и мировую.

Презентация компактного SUV Karoq приурочена к началу производства локализованной версии на заводе в Нижнем Новгороде. Начало продаж намечено на первый квартал 2020 года. Первоначально автомобиль будет доступен в двух комплектациях – Ambotion и Style с двигателем 1,4 TSI. Минимальная цена на Ambition – чуть выше 1,5 миллиона рублей, что дешевле аналогичной комплектации Kodiaq примерно на 300 тысяч рублей. Более доступные базовые комплектации Active, а также модификации с менее мощными атмосферными двигателями 1,6 и механической коробкой, как и полноприводные версии появятся позже. Из «умных» мелочей, которыми гордится «Шкода», отметим наличие в салоне розетки 230 V.

В прошлом году в Нижнем Новгороде «Шкода» завершила сборку Yeti, переключив все мощности на производство быстро завоевавшего популярность, но большего по размерам Kodiaq. Таким образом ниша компактного кроссовера, который будет меньше (и теоретически дешевле) «старшего брата», осталась незаполненной, ведь поставки Karoq с европейских заводов сделали бы цену на него не приемлемой для российского покупателя. Теперь эту нишу займет «русский» Karoq.





Сюрпризом стала мировая премьера обновленного лифтбэка Skoda Rapid. Обновление заключается в фейс-лифтинге передней части и довольно серьезных изменениях в салоне. В частности, посередине торпедо появился дисплей, что придает бюджетному автомобилю более дорогой вид. Собираться новый Rapid будет на заводе Volkswagen в Калуге и также появится в продаже в первом квартале 2020 года. Цена на обновленную модель будет начинаться примерно с 830 тысяч рублей, что чуть выше цены «старой» версии.

Новинки российским журналистам представил накануне руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка в помещениях Планетария-1 на Обводном канале – в одном из газгольдеров. Машины показали статично, тест-драйвов не предполагалось. После презентации журналисты посетили ледово-акробатическое шоу Cirque du Soleil, официальным партнером которого чешская марка выступает с 2017 года.



