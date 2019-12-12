Россия прощается с Лужковым. Отпевает патриарх Кирилл, на панихиду приехал Владимир Путин

В храме Христа Спасителя 12 декабря проходит прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. В последний путь проводить его пришел весь политический истеблишмент. Во время прямой трансляции из храма показали президента Владимира Путина, главу Минобороны Сергея Шойгу и нынешнего мэра столицы Сергея Собянина.

Проститься с Лужковым пришли также депутат Валентина Терешкова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, первый вице-спикер Александр Жуков, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский и многие другие.





Вячеслав Володин и депутаты простились с Юрием Лужковым.



Прощание с бывшим мэром Москвы прошло в Храме Христа Спасителя.



Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. pic.twitter.com/Alr8G2H1jo — Государственная Дума (@dumagovru) December 12, 2019

Во время прощания с Лужковым Путин находился рядом с вдовой Еленой Батуриной у закрытого гроба. Президент прибыл в храм около 12.40, после чего принес соболезнования и возложил цветы.

Владимир Путин и Елена Батурина на церемонии прощания с Юрием Лужковым pic.twitter.com/5mkNRI6VNI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 12, 2019

Отпевание совершил патриарх Кирилл. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.