Россия прощается с Лужковым. Отпевает патриарх Кирилл, на панихиду приехал Владимир Путин
В храме Христа Спасителя 12 декабря проходит прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. В последний путь проводить его пришел весь политический истеблишмент. Во время прямой трансляции из храма показали президента Владимира Путина, главу Минобороны Сергея Шойгу и нынешнего мэра столицы Сергея Собянина.
Проститься с Лужковым пришли также депутат Валентина Терешкова, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, первый вице-спикер Александр Жуков, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн, глава МВД Владимир Колокольцев, министр культуры Владимир Мединский и многие другие.
Вячеслав Володин и депутаты простились с Юрием Лужковым.— Государственная Дума (@dumagovru) December 12, 2019
Прощание с бывшим мэром Москвы прошло в Храме Христа Спасителя.
Юрий Лужков ушел из жизни 10 декабря в возрасте 83 лет. pic.twitter.com/Alr8G2H1jo
Во время прощания с Лужковым Путин находился рядом с вдовой Еленой Батуриной у закрытого гроба. Президент прибыл в храм около 12.40, после чего принес соболезнования и возложил цветы.
Владимир Путин и Елена Батурина на церемонии прощания с Юрием Лужковым pic.twitter.com/5mkNRI6VNI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 12, 2019
Отпевание совершил патриарх Кирилл. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.
Справка:
Юрий Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. Он занимал эту должность 18 лет, его деятельность вызывала противоречивые оценки. С одной стороны, он развернул в столице масштабное строительство, привлек инвестиции. Появились храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити», третье транспортное кольцо, много было снесено хрущевок. С другой стороны, город во многом потерял свой исторический облик.
Осенью 2010 года Лужкова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева». Но уже в 2016-м Владимир Путин наградил экс-мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».
Попав в опалу после отставки, Лужков вышел из «Единой России», уехал сначала в Латвию, потом в Лондон. Но затем вернулся в РФ и все последние годы занимался бизнесом, держал свою знаменитую пасеку. Его жена Елена Батурина продолжала оставаться одной из самой богатых женщин страны по версии «Форбс».
Бывший градоначальник умер на 84-м году жизни в мюнхенской клинике из-за осложнений после прохождения плановой операции на сердце.