Глава Северо-Западной дирекции Минкульта покидает должность. На его место Мединский назначил экс-замдиректора Эрмитажа с условным сроком

Николай Циганов покидает должность директора Северо-Западной дирекции Минкульта по строительству, реконструкции и реставрации. И. о. директора станет бывший замдиректора Эрмитажа по строительству Михаил Новиков.

По данным «Фонтанки», о своем уходе Циганов сообщил коллективу 12 декабря. Исполнять его обязанности с этого дня будет Михаил Новиков, бывший заместитель директора Эрмитажа по строительству.

Напомним, Михаил Новиков отбывает наказание в виде условного срока. Приговор был вынесен в июле 2018 года в отношении самого Новикова и управляющего компанией«Балтстрой» Александра Коченова по делу о крупном мошенничестве. Оно было связано с хищением 30,6 миллиона рублей при реконструкции Запасного дома Зимнего дворца. Коченов и Новиков получили по 2,5 года условно с 2-летним испытательным сроком. К моменту приговора оба уже погасили ущерб перед Эрмитажем, признали вину, и дело слушалось в особом порядке.

Николай Циганов проработал в должности директора чуть больше года. В октябре 2018 года он сменил на этой должности Наталью Волынскую.



