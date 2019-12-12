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Происшествия
12.12.2019 13:26
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Минобороны: При пожаре на единственном российском авианосце пострадали двое военных

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске пострадали двое военных. Как сообщает 12 декабря РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, военнослужащие получили травмы дыхательных путей, угрозы их жизни нет.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что боеприпасов и вооружения на корабле в момент возгорания не было.

Напомним, пожар, по предварительной информации, начался из-за сварочных работ на нижней палубе крейсера. Ранее сообщалось о как минимум шестерых пострадавших, один из которых якобы находится в тяжелом состоянии. 

 

 


Справка:

ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» происходили и ранее. Так, в октябре прошлого года затонул плавдок  ПД-50, где проходили плановые работы на авианосце. Один из кранов дока упал на палубу. Пострадали пятеро человек, четверых спасли из ледяной воды, тело пятого нашли намного позже. В Минобороны заверили, что корабль получил лишь незначительные повреждения. «Адмирал Кузнецов» - единственный в РФ авианесущий крейсер, который спущен на воду в 1987 году. Он носил много названий, однако в 1990 году его переименовали в честь адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Сейчас корабль находится на ремонте до 2022 года. 10 декабря стало известно, что на крейсере потребуются дополнительные работы. «Потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ», - рассказал «Интерфаксу» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пока точно неизвестно, будут ли оснащать «Адмирала Кузнецова» новейшими системами «Калибр» и «Циркон».

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