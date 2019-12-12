Минобороны: При пожаре на единственном российском авианосце пострадали двое военных

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске пострадали двое военных. Как сообщает 12 декабря РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, военнослужащие получили травмы дыхательных путей, угрозы их жизни нет.

В пресс-службе Северного флота уточнили, что боеприпасов и вооружения на корабле в момент возгорания не было.

Напомним, пожар, по предварительной информации, начался из-за сварочных работ на нижней палубе крейсера. Ранее сообщалось о как минимум шестерых пострадавших, один из которых якобы находится в тяжелом состоянии.



