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Строительство
Публикуется на правах рекламы
12.12.2019 13:37
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До 31 декабря Группа ЦДС дарит ТОП-отделку LifeStyle

До 31 декабря Группа ЦДС дарит ТОП-отделку LifeStyle

Группа ЦДС

В преддверии Нового года Группа ЦДС дарит покупателям ТОП-отделку LifeStyle в дополнение к базовой чистовой отделке квартиры. Акция действует с 12 по 31 декабря 2019 года.

В честь Нового года Группа ЦДС запускает праздничную акцию – при покупке квартиры ТОП-отделка в подарок. Это чистовая отделка квартиры с применением материалов и техники высокого класса от ведущих европейских производителей. 

Предложение включает в себя несколько опций, которые пользуются большой популярностью у покупателей.

Группа ЦДС
Группа ЦДС

В ванной комнате устанавливается раковина со светлой тумбой, и современные смесители, в том числе термостатический. В пакет LifeStyle также входит душевой гарнитур и напольный унитаз с системой плавного и бесшумного закрытия.

Выполняется стяжка пола, укладывается ламинат повышенной износостойкости, и качественная керамическая плитка на балконе. 

В прихожей устанавливается современный видеодомофон с LED-подсветкой.

ТОП-отделка LifeStyle предоставляется при покупке любой квартиры в жилых комплексах ЦДС «Московский» (корпуса 3, 4), ЦДС «Приневский» (корпус 1), ЦДС «Елизаровский» (1 и 2 очереди), ЦДС «Северный» и ЦДС «Полюстрово».

«ТОП-отделка – одна из самых востребованных дополнительных опций у наших клиентов, – рассказал руководитель управления продаж Группы ЦДС Дмитрий Сидоренко. – Высокое качество исполнения и самих материалов стоит недешево, поэтому не все могут позволить себе расширенный пакет отделки. Мы решили на этот Новый год преподнести своим покупателям щедрые, а главное – нужные подарки».

Группа ЦДС на протяжении 20 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. 

Справка о Группе ЦДС

ЖК ЦДС «Московский» – застройщик ООО "ГК", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Приневский» (корпус 5) -  застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/

ЖК «Елизаровский» – застройщик ООО "НеваСтрой", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/elizarovskiy/documents/?doc_type=project_declaration

ЖК «Северный» – застройщик ООО «ИНВЕСТКАПИТАЛ», проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/severnyy/documents/

ЖК «Полюстрово» – застройщик ООО "Охтинская Перспектива", проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/polyustrovo/documents/?doc_type=project_declaration

 

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