«Это наша лиса-металлург!». Промышленность Дальнего Востока осваивают дикие звери

Видеоролик с лисой в цеху металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре 12 декабря облетел соцсети. Зверя не пугают ни люди, ни шум.

«Вот на заводе «Амурсталь» живёт лиса, одна, вторая, третья. Их тут целое семейство, – говорит автор ролика за кадром. – В лесу есть ничего, вот они и бегают сюда. Их тут никто не обижает. Это наша лиса-металлург!». Одну из лис рабочие прозвали Манькой.

Как пишет ИА «Хабаровский край сегодня», лисицы обитают и на других промышленных предприятиях города, в частности на судостроительном заводе и на авиапредприятии.





«У нас есть сообщения о появления лис не только на заводе «Амурсталь», но на авиапредприятии Комсомольска-на-Амуре. По этому поводу мы уже направили обращения в Минприроды и правоохранительные органы с просьбой отловить этих животных», – говорит заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталья Пылина. По её словам, такое дружелюбное поведение диких животных «явно ненормально». Ветеринары просят граждан не подкармливать их и не приближаться к ним.

«Многие думают, что бешенство – это разъярённое животное с открытой пастью и капающей из неё слюной. На самом деле бешенство может у лис проявляться совсем иначе. Животное спокойное, ластиться к человеку. Это усыпляет бдительность. Человек контактирует с хищником, получает укус и заражается смертельно опасным бешенством», – предупреждает Пылина.