Экс-помощница Милонова, проигравшая спор по отмене выборов из-за «Умного голосования», не хочет платить издержки и решила представиться малоимущей

Бывшая помощница Виталия Милонова Анастасия Колб, которой не удалось в суде добиться отмены выборов по одному из округов МО «Смольнинское», попросила освободить ее от выплаты судебных издержек как малоимущую. Суд постановил, что она все равно должна депутату Диане Серой, которая была в деле заинтересованным лицом, 25 тысяч рублей.

Ходатайство о выплате судебных издержек в размере 45 тысяч рублей подала депутат МО «Смольнинское» Диана Серая, которая выступала в суде в качестве заинтересованного лица. Платить как проигравшей стороне предстоит истцу, Анастасии Колб.

В возражении на ходатайство Колб заявила, что Серая участвовала в деле не на стороне, в пользу которой был принят судебный акт. Утверждение она подкрепила фактом, что ответчик, ИКМО «Смольнинское», в суде поддержал требования истца. Колб утверждала, что сервис «Умное голосование» якобы является инструментом давления на избирателей и способом агитации, которая работала даже в день тишины. Однако, несмотря на единство мнений истца и ответчика, судья отказалась удовлетворить требования об отмене итогов выборов по округу №239.

Колб в возражениях заявила, что состоит в конфликте по «идеологическим причинам» с представителем Серой, Марией Малышевой. А возложение судебных издержек на истца Колб расценила как «своеобразные санкции» за занятую ею позицию.





Истец, согласно тексту возражений, не имеет доходов и соответствует критериям малоимущей. С просьбой признать ее таковой она обратилась в центр соцзащиты Невского района для освобождения от уплаты издержек. Однако получила только справку об отсутствии доходов. Отметим, что Анастасия Колб приходится дочерью главе местной администрации «Смольнинского» Александру Колбу.

Судья Татьяна Чистякова 11 декабря определила взыскать с Колб в пользу Чистяковой 25 тысяч рублей. Недовольные могут оспорить определение в течение 15 дней.