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12.12.2019 15:40
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По каналу ледокол водили. Как ЗСД спасали от встречи с «Арктикой»

Высота ЗСД над Морским каналом — 52 метра. Столько же — ледокола «Арктика», которому нужно было миновать мост, чтобы вырваться на просторы Финского залива. Утром четверга канонерцы с интересом наблюдали, как на Балтзаводе решили эту нетривиальную задачу.

По каналу ледокол водили. Как ЗСД спасали от встречи с «Арктикой»

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Операция началась в девять утра 12 декабря. Сначала за «Арктикой» пришли буксиры. В начале одиннадцатого они забрали ледокол от причальной стенки и начали стремительный путь к Морскому каналу, где на его пути буквально встал двухъярусный мост Западного скоростного диаметра. Перед ним ход сбавили.

Подмостовой габарит и высота ледоколов проекта 22220 одинаковые. Как рассказали «Фонтанке» на заводе, их встрече предшествовали напряженные совещания на Балтзаводе. А в пресс-службе ЗСД добавили, что у них даже запрашивали проектные данные моста, чтобы точно знать, на что рассчитывать. Хотя ледокол и может менять осадку, набрав воды, чтобы с балластом опуститься ниже. Минимальная рабочая – 8,55 метра, конструктивная – 10,5 метра. Но пришлось учитывать и еще одно ограничение. Хотя глубина канала 14 метров, проходящий перед ним трубопровод станции аэрации на Белом острове не позволяет пройти судам ниже 9,8 метра. Задень его «Арктика», ей бы, наверное, ничего плохого не было. Зато жители города быстро бы ощутили последствия такой аварии. 

По каналу ледокол водили. Как ЗСД спасали от встречи с «Арктикой»

Путем расчетов, в которых учитывались данные с дамбы и уровень осадков, выяснили, что есть окно в три дня, когда «заниженный» ледокол может и под мостом пройти, и подводную трубу не снести. Чтобы контролировать процесс, на верхушке самой высокой мачты ледокола даже поставили троих работников сдаточной команды для «визуального наблюдения». По словам очевидцев, со стороны казалось, что зазор между ЗСД и самой высокой точкой «Арктики» – 3 – 4 метра. На заводе уточнили, что точность была ювелирная и метров было всего два. 


А дальше «Арктике» открылась прямая дорога в залив. Сдаточная команда планирует проверить там работу механической части энергетической установки, балластной и общесудовых систем, испытать палубные механизмы, якорные, швартовные и шлюпочные устройства, связь и навигацию. Ожидается, что ледокол вернется к причалу 14 декабря. А заключительный этап ходовых испытаний запланирован на март – апрель 2020 года.

Выросший на пути ледокола мост – не единственная проблема, которая проявилась из-за затянувшейся постройки, ведь «Арктика» должна была быть сдана еще в 2017 году. Затем сроки двигали — планировали на 2019 год, но в итоге согласовали 2020-й. 

Как рассказывал генеральный директор Балтийского завода Алексей Кадилов, его предприятие «немного закопалось» в «Арктике»: в процессе его постройки приходится что-то постоянно переделывать. Поэтому сейчас техготовность ледокола — 95%. А на ходовые испытания судно ушло с питанием от дизель-генераторов, а не атомных реакторов, которые готовы, но их пришлось заглушить по просьбе Крыловского государственного научного центра. Запустят реакторы позднее для другого этапа тестирования.

По каналу ледокол водили. Как ЗСД спасали от встречи с «Арктикой»

Еще одна проблема — задержка поставок паротурбинных установок (ПТУ) от Кировского завода, которая сказывается теперь и на сдаче серийных «Сибири» и «Урала», что должны были быть закончены в 2019 и в 2020 году соответственно. А теперь ожидаются с годичной задержкой. Готовность первого — 65%, второго — 46%.

«Пока речь о переносе сроков не идёт. Но на третьем ледоколе как была проблема, так она и остаётся. Кировский завод, сегодня уже видно, что свои обязательства по поставке в декабре первой турбины и в марте второй, скорее всего, не выполнит.  Сроки будут сорваны на два-три месяца. И это может негативно сказаться на конечном сроке сдачи», – отметил Кадилов.

«Причина задержек неоднократно упоминалась – необходимость модернизации собственного стенда вместо испытаний в Харькове и задержка встречной поставки генераторов со стороны Балтийского завода. В турбинное производство за последние четыре года Кировским заводом инвестировано более 2,5 млрд, включая вложения в стенд», – заявили «Фонтанке» на заводе.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

«Арктика» должна стать первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирью» и «Уралом» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Суда смогут работать в море и устьях рек, в одиночку проводить танкеры через трехметровые льды.

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