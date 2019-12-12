Несанкционированных выступлений нет. Новый глава СПЧ не показал Путину доклад о протестах и «московском деле»

Доклад члена Совета по правам человека Николая Сванидзе о летних протестах и их последствиях решено пока не передавать Владимиру Путину. Новый глава совета счёл, что президента нужно знакомить только с согласованным материалом.

Как пишет «Коммерсантъ» 12 декабря, Николай Сванидзе назвал процедуру новшеством. Он был уверен, что доклад уже лёг на стол Владимира Путина — обычно полный текст отдают сразу или на следующий день после ежегодной встречи с главой государства, которая в этом году прошла 10 декабря.

На ней Сванидзе успел представить доклад тезисно. В нём идёт речь о летних акциях протеста, их жёстком разгоне, так называемом «московском деле» и приговорах. В частности, автор полагает, что «нет несанкционированных выступлений, есть несогласованные» и говорит, что «несогласованные — не значит преступные». Кроме того, Сванидзе успел заявить о необходимости отменить «дадинскую» статью об уголовной ответственности за неоднократные нарушения на митингах.

Руководитель СПЧ Валерий Фадеев на следующий день отметил, что доклад Сванидзе нуждается в тщательной доработке. В пресс-службе уточнили, что он должен пройти «процедуру принятия» и только после может попасть к президенту, сроки не уточняются.





«Если мы затянем, выводы не войдут в поручения президента, а именно поручения и являются формальным итогом наших ежегодных встреч», – беспокоится Сванидзе. Об изменениях в процедуре его не предупредили.

Член президиума СПЧ Александр Верховский назвал доработку «странной» и предположил, что за этим решением может стоять несогласие Фадеева с некоторыми тезисами доклада.

Валерий Фадеев возглавил Совет по правам человека при президенте РФ в октябре. На встрече с Путиным он заявил, что брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку. По его мнению, назначая наказания фигурантам «московского дела», суд проявил «соразмерность».