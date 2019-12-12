«Клуб добряков» приглашает на Insta Mama Market. С собой можно взять памперсы и кремы для деток-отказников

Семейный фестиваль Петербурга Insta Mama Market пройдет 21 декабря в креативном пространстве «Ткачи». Петербургское отделение Благотворительного фонда «Клуб Добряков» проведет на фестивале традиционную ежеквартальную акцию «Сухая попа!» в поддержку младенцев-отказников.

Весь день волонтеры фонда будут принимать:

– подгузники для новорожденных (размер 1-2, также можно размер 3-5);

– детские кремы, в которых всегда есть острая необходимость;

– салфетки влажные гипоаллергенные.

После фестиваля собранное отправится к детям-отказникам, которые находятся на лечении в Детской городской больнице № 17 (3 отделения: патологии новорожденных, в т.ч. недоношенных детей, интенсивной терапии и реанимации).

«Тысячи детей-отказников в больницах страдают из-за нехватки средств гигиены, таких, например, как одноразовые подгузники или кремы. Если вы принесете что-то из вышеперечисленного, это очень поможет малышам, которые так нуждаются в заботе и уходе», – комментируют представители «Клуба Добряков»

Что будет на фестивале:

– новогодние товары и услуги от 120 участников;

– новогодняя атмосфера праздника;

– сказочная детская анимация каждый час;

– Дедушка Мороз, которому можно оставить письмо;

– огромная детская зона 0+;

– мастер-классы и зона творчества;

– вкусная еда;

– фантастическая фотозона.

Вход бесплатный. Среди зарегистрированных гостей будет проведён большой розыгрыш подарков. Регистрация гостей на сайте – http://instamamaspiter.ru/market

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