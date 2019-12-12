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Город
12.12.2019 12:42
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Кассация подтвердила, что дома Васильевского острова незаконно разделили между двумя компаниями. В деле — бывшая квартира Путина

Кассационная инстанция признала законным решение управления Федеральной антимонопольной службы Петербурга, которое оно вынесло в связи с передачей 600 домов Васильевского острова в управление компаниям «Мир» и «Возрождение». Всех причастных оштрафовали на 1,2 млн рублей.

О решении Арбитражного суда 12 декабря сообщают антимонопольщики. Ведомство установило, что две компании при содействии жилкома, районной администрации, ГЖИ и Жилагентства в 2015 году разделили по территориальному признаку управление многоквартирными домами на Васильевском острове в нарушение закона о конкуренции. В этот жилищный фонд попала также бывшая квартира президента России Владимира Путина на 2-й линии. В результате сговора с рынка устранили ООО «ЖКС № 2 Василеостровского района» и ограничили доступ на него ЗАО «Жилкомсервис «Василеостровец», создав преимущество для «Мира» и «Возрождения».

«Если ранее «Мир» управлял одним домом, «Возрождение» семью, а «Василеостровец» 196-ю домами, то после якобы проведенных собраний собственников «Мир» получил в управление 288 домов, «Возрождение» – 355, а «Василеостровец» не получил в управление ни одного дома», – сообщает УФАС. Жилищников, а также должностных лиц органов власти оштрафовали на общую сумму, превышающую 1,2 млн руб.

Ответчики по делу обжаловали решение Санкт-Петербургского УФАС в арбитражном суде. Тот подтвердил его законность, а в апреле эту позицию поддержала апелляция.


Комиссия УФАС сообщила о сговоре в 2018 году. По ее версии, администрация проинформировала жителей, что ООО «ЖКС № 2 Василеостровского района» не получит лицензию на управление, следовательно, надо выбирать из компаний «Возрождение», «Мир», «Стилес» и «СИБ». Последние две были включены в список для создания видимости конкуренции — управлять домами они не собирались. При этом чиновники скрыли факт наличия долгов у «Мира» и «Возрождения» и проигнорировали факт выбора жильцами в качестве управляющей компании ЗАО «Жилкомсервис «Василеостровец». 

 

 

Справка:

ЖКС №2 Василеостровского района, который управлял более чем 600 домами (в одном из них расположена бывшая квартира Владимира Путина), начали банкротить в конце 2012 года. Кредиторы выставили требования на несколько сот миллионов, а в самой организации ввели внешнее управление под руководством Андрея Коробова. К весне 2015 года Коробов рассорился с кредиторами, ЖКС №2 был отстранен от управления, и в домах провели блиц-голосования, разделив их между малоизвестными на тот момент компаниями «Мир» и «Возрождение». Коробов, в свою очередь, создал ЗАО «Жилкомсервис "Василеостровец"» и попытался перевести дома в него. Кроме того, он начал рассылать квитанции от имени ЖКС № 2 Василеостровского района и намекал на то, что жители недовольны действиями властей и готовы выйти на улицу в преддверии ПМЭФ. Все это закончилось уголовным делом уже в отношении самого Коробова. Позже уголовное дело в отношении Коробова было прекращено по не реабилитирующим обстоятельствам.

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