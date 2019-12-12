Кассация подтвердила, что дома Васильевского острова незаконно разделили между двумя компаниями. В деле — бывшая квартира Путина

Кассационная инстанция признала законным решение управления Федеральной антимонопольной службы Петербурга, которое оно вынесло в связи с передачей 600 домов Васильевского острова в управление компаниям «Мир» и «Возрождение». Всех причастных оштрафовали на 1,2 млн рублей.

О решении Арбитражного суда 12 декабря сообщают антимонопольщики. Ведомство установило, что две компании при содействии жилкома, районной администрации, ГЖИ и Жилагентства в 2015 году разделили по территориальному признаку управление многоквартирными домами на Васильевском острове в нарушение закона о конкуренции. В этот жилищный фонд попала также бывшая квартира президента России Владимира Путина на 2-й линии. В результате сговора с рынка устранили ООО «ЖКС № 2 Василеостровского района» и ограничили доступ на него ЗАО «Жилкомсервис «Василеостровец», создав преимущество для «Мира» и «Возрождения».

«Если ранее «Мир» управлял одним домом, «Возрождение» семью, а «Василеостровец» 196-ю домами, то после якобы проведенных собраний собственников «Мир» получил в управление 288 домов, «Возрождение» – 355, а «Василеостровец» не получил в управление ни одного дома», – сообщает УФАС. Жилищников, а также должностных лиц органов власти оштрафовали на общую сумму, превышающую 1,2 млн руб.

Ответчики по делу обжаловали решение Санкт-Петербургского УФАС в арбитражном суде. Тот подтвердил его законность, а в апреле эту позицию поддержала апелляция.





Комиссия УФАС сообщила о сговоре в 2018 году. По ее версии, администрация проинформировала жителей, что ООО «ЖКС № 2 Василеостровского района» не получит лицензию на управление, следовательно, надо выбирать из компаний «Возрождение», «Мир», «Стилес» и «СИБ». Последние две были включены в список для создания видимости конкуренции — управлять домами они не собирались. При этом чиновники скрыли факт наличия долгов у «Мира» и «Возрождения» и проигнорировали факт выбора жильцами в качестве управляющей компании ЗАО «Жилкомсервис «Василеостровец».