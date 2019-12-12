Уложившего бойца ОМОН на матче «Зенита» приговорили к трем годам. Пока — условно

Три года условно получил футбольный болельщик за драку с силовиками в перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» на стадионе в Петербурге.

О приговоре Петроградского райсуда сообщает 12 декабря объединенная пресс-служба судов города. Георгий Воеводин признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и наказан тремя годами условно.

Это — очередной приговор по драке фанатов с ОМОНом на «Газпром Арене» 03 августа 2019 года. Нетрезвый Воеводин, говорится в материалах, отправил в нокаут бойца оперативного взвода 4 оперативного батальона. Удар головой о землю расценен как вред средней тяжести.

«Воеводин вину признал, раскаялся», – отметили в пресс-службе.





Как ранее сообщала «Фонтанка», 28-летнего Воеводина арестовали 7 августа. Его удар попал на видео.

Не все приговоры по августовской драки закончились условным наказанием. Денис Первачук и Артур Данилов получили реальные сроки лишения свободы. Два фигуранта расплатятся деньгами: Артем Прохоров и Алексей Антонов оштрафованы.