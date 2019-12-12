Происшествия
Количество пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» возросло до шести. Появилось видео тушения
В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали как минимум шестеро человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает 12 декабря РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Информационное агентство FlashNord опубликовало видеозапись тушения пожара — на ней видно, что корабль весь затянут дымом. «Би-Порт» сообщает, что в ликвидации возгорания принимают участие восемь пожарных машин.
Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее заявил «Интерфаксу», что гражданские специалисты при пожаре не пострадали. Также он уточнил, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ. Пожар начался во время огневых работ в энергоотсеке на нижней палубе крейсера, рассказали на судоремонтном заводе «Звездочка». Площадь возгорания возросла с изначальных 20 квадратных метров до 600.
Справка:
ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» происходили и ранее. Так, в октябре прошлого года затонул плавдок ПД-50, где проходили плановые работы на авианосце. Один из кранов дока упал на палубу. Пострадали пятеро человек, четверых спасли из ледяной воды, тело пятого нашли намного позже. В Минобороны заверили, что корабль получил лишь незначительные повреждения. «Адмирал Кузнецов» - единственный в РФ авианесущий крейсер, который спущен на воду в 1987 году. Он носил много названий, однако в 1990 году его переименовали в честь адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Сейчас корабль находится на ремонте до 2022 года. 10 декабря стало известно, что на крейсере потребуются дополнительные работы. «Потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ», - рассказал «Интерфаксу» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пока точно неизвестно, будут ли оснащать «Адмирала Кузнецова» новейшими системами «Калибр» и «Циркон».