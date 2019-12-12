Количество пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове» возросло до шести. Появилось видео тушения

В результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали как минимум шестеро человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает 12 декабря РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Информационное агентство FlashNord опубликовало видеозапись тушения пожара — на ней видно, что корабль весь затянут дымом. «Би-Порт» сообщает, что в ликвидации возгорания принимают участие восемь пожарных машин.

Президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов ранее заявил «Интерфаксу», что гражданские специалисты при пожаре не пострадали. Также он уточнил, что причиной возгорания мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ. Пожар начался во время огневых работ в энергоотсеке на нижней палубе крейсера, рассказали на судоремонтном заводе «Звездочка». Площадь возгорания возросла с изначальных 20 квадратных метров до 600.



