Дело о нападении с топором на сотрудников «БКС» близко к развязке. В суд оно пришло с аффектом

Уголовное дело в отношении Александра Скрипкина, обвиняемого в нападении с топором на офис «БКС», где были ранены трое, зарегистрировал Московский районный суд. Об этом 12 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

В ходе расследования содеянное мужчиной превратилось из «покушения на убийство» в «покушение на убийство в состоянии аффекта». Обвинение полагает, что Скрипкин, отдав свои деньги брокерам, не приумножил своё благосостояние за 9 месяцев. Менеджеры на мольбы своего клиента якобы не реагировали, предлагая лишь внести ещё денег. В результате подсудимый потерял все вложения.

«В связи с противоправным поведением потерпевших у Скрипкина возникло сильное душевное волнение (аффект)», – говорится в релизе пресс-службы судов.

В порыве ярости мужчина 30 июля 2019 года начал бить топором всех, кто попался ему под руку. Досталось директору «БКС» Чепеленко, его заму и подчинённому. Чепеленко получил не менее четырёх ударов, его заму досталось два. Третьему пострадавшему Скрипкин один раз обрушил топор на голову и повреждений не нанёс.



