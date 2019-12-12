Женщина уехала в больницу из автобуса на Среднем проспекте В.О.

В серьёзное ДТП попал городской автобус на Васильевском острове утром 12 декабря. Хотя повреждения у машин далеко не фатальные, есть пострадавший.

На Среднем проспекте В.О., у пересечения с 28-29 линиями, «Хёндэ Солярис» столкнулся с рейсовым автобусом. На место прибыла реанимация, сообщил «Фонтанке» очевидец.

В пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс» нашему изданию пояснили, что, по предварительной версии, легковой автомобиль пытался повернуть перед автобусом 6-го маршрута и задел его по касательной. В салоне автобуса женщина ударилась о поручень, она госпитализирована.

Водители легковушек часто не принимают во внимание габариты и вес пассажирского транспорта: тяжелые машины не способны быстро затормозить. Подобное ДТП произошло, например, на днях на Невском проспекте. При этом нередко пассажиры получают травмы при падении в салоне.



