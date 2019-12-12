Крупнейший в мире атомный ледокол «Арктика» смог пройти под ЗСД: помогали специальные люди

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Атомный ледокол «Арктика», построенный на Балтийском заводе в Петербурге, вышел на ходовые испытания в Финский залив. Ключевым вопросом был проход под Западным скоростным диаметром.

Как сообщили на заводе 12 декабря, на период испытаний запланирована проверка функционирования системы электродвижения и возможности передачи движения на линию валопровода. Сдаточная команда, состоящая из специалистов Балтийского завода и представителей заказчика, проведет проверку механической части энергетической установки, балластной и общесудовых систем. Одним из важнейших этапов станет тестирование связи и навигации.

«Фонтанка» писала, что на пути ледокола в залив в буквальном смысле вырос Западный скоростной диаметр. Дело в том, что строить «Арктику» начали в 2013 году, а двухъярусный мост через Морской канал появился только в 2016-м. Подмостовой габарит — 52 метра. Ровно такая же высота у ледоколов проекта 22220. С помощью балласта и учитывая требования по глубине, а также с помощью специальных людей на самой высокой точке — проход удался.





Ожидается, что уже в мае 2020 года, после завершения испытаний, ледокол будет передан заказчику – госкорпорации «Росатом», рассказал руководитель проекта 22220 Алексей Смирнов.

«Арктика» должна стать первым по величине и мощности ледоколом в мире. Его длина — 173,3 м, а ширина — 34 м. Вместе со строящимися рядом серийными ледоколами того же проекта 22220 «Сибирью» и «Уралом» он сменит своих предшественников на Северном морском пути, у которых заканчивается срок эксплуатации. Суда смогут работать в море и устьях рек, в одиночку проводить танкеры через трехметровые льды.