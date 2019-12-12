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12.12.2019 12:10
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Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания

Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» обновил свою линейку РКО. В обновленной линейке представлен новый пакет «Деловой. Лайт». Он создан для легкого старта нового и небольшого бизнеса без привязки к конкретному виду отрасли.

В пакет собран минимальный, но самый необходимый перечень услуг для недавно открывшегося бизнеса – бесплатное открытие счета, низкая стоимость обслуживания (490 руб. за 1 мес., 1 323 руб. за 3 месяца (с учетом 10% скидки), бесплатные лимиты на 3 внешних перевода в месяц и неограниченное количество платежей внутри банка как в адрес юридических, так и физических лиц.

Сегодня Банк «Санкт-Петербург» предлагает корпоративным клиентам сбалансированную и продуманную линейку расчётно-кассового обслуживания, куда входит четыре пакетных предложения, каждое из которых ориентировано на основные потребности бизнеса в зависимости от его стратегии. 

Помимо нового пакета «Деловой. Лайт», линейка представлена пакетом услуг «Деловой. Оптимум», который подойдёт для организации с небольшими оборотами. А также пакет «Деловой. Стандарт» – для набирающей обороты компании. Если бизнес организации связан с внешнеэкономической деятельностью, ей будет предложен пакет услуг «Деловой. Комплекс».

Пакеты услуг РКО востребованы корпоративными клиентами и значительно упрощают для клиентов выбор условий обслуживания и оплату комплекса основных услуг Банка.

Ознакомиться с набором услуг, их стоимостью и зарезервировать счет можно на сайте банка

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

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      Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания

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