На горящем «Адмирале Кузнецове» ищут двоих. Площадь возгорания и количество пострадавших продолжают увеличиваться

Площадь возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» выросла со 120 до 600 квадратных метров. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Собеседник агентства уточнил, что данные не окончательные, на месте идет очень густой дым. Пожарные работают по второму номеру сложности. По данным «Северо-Запад. МБХ Медиа», сейчас известно о трех пострадавших — у одного из них якобы черепно-мозговая травма, еще у двоих — отравление. При этом на судоремонтном заводе «Звездочка» уточнили, что всего на борту в момент возгорания находились четыреста человек. «Пока всех пересчитаем, займет какое-то время. Такого, чтобы кого-то на носилках выносили, такого нет», – заверили на предприятии. По данным РИА Новости, продолжаются поиски двух человек.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил «Интерфаксу», что причиной возгорания мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ. Напомним, ранее сообщалось, что пожар начался во время ремонтных работ в энергоотсеке на нижней палубе крейсера.



