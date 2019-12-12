Происшествия
На горящем «Адмирале Кузнецове» ищут двоих. Площадь возгорания и количество пострадавших продолжают увеличиваться
Площадь возгорания на авианосце «Адмирал Кузнецов» выросла со 120 до 600 квадратных метров. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
Собеседник агентства уточнил, что данные не окончательные, на месте идет очень густой дым. Пожарные работают по второму номеру сложности. По данным «Северо-Запад. МБХ Медиа», сейчас известно о трех пострадавших — у одного из них якобы черепно-мозговая травма, еще у двоих — отравление. При этом на судоремонтном заводе «Звездочка» уточнили, что всего на борту в момент возгорания находились четыреста человек. «Пока всех пересчитаем, займет какое-то время. Такого, чтобы кого-то на носилках выносили, такого нет», – заверили на предприятии. По данным РИА Новости, продолжаются поиски двух человек.
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил «Интерфаксу», что причиной возгорания мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ. Напомним, ранее сообщалось, что пожар начался во время ремонтных работ в энергоотсеке на нижней палубе крейсера.
Справка:
ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» происходили и ранее. Так, в октябре прошлого года затонул плавдок ПД-50, где проходили плановые работы на авианосце. Один из кранов дока упал на палубу. Пострадали пятеро человек, четверых спасли из ледяной воды, тело пятого нашли намного позже. В Минобороны заверили, что корабль получил лишь незначительные повреждения. «Адмирал Кузнецов» - единственный в РФ авианесущий крейсер, который спущен на воду в 1987 году. Он носил много названий, однако в 1990 году его переименовали в честь адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Сейчас корабль находится на ремонте до 2022 года. 10 декабря стало известно, что на крейсере потребуются дополнительные работы. «Потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ», - рассказал «Интерфаксу» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пока точно неизвестно, будут ли оснащать «Адмирала Кузнецова» новейшими системами «Калибр» и «Циркон».