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Происшествия
12.12.2019 12:03
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«Прадо» с маленьким ребёнком искали в ЖК у Финского залива. Мать заявила об угоне, но её подвела память

Индивидуальная предпринимательница из Петербурга обратилась в полицию с заявлением об угоне. Но теперь ей самой придётся отвечать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.  

«Тойоту Прадо» искали на Юго-Западе Петербурга вечером 11 декабря. Как стало известно «Фонтанке», 42-летняя женщина, проживающая в новом жилом комплексе на Балтийском бульваре, рядом с Дудергофским каналом, обратилась в полицию с сообщением об угоне её машины. Ситуацию осложняло то, что в салоне находился 4-летний ребёнок.  

В ходе работы по сообщению автомобиль был обнаружен в том же районе, где женщина его искала – на стоянке у дома 19/1 по проспекту Патриотов. Она поняла, что просто забыла, где припарковала машину, и попросила прекратить проверку по заявлению.

В отношении женщины составлен протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ – за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Эта статья предусматривает штраф в 500 рублей или предупреждение.


С 2017 года в России запрещено оставлять ребёнка до 7 лет одного в машине, соответствующим абзацем дополнен пункт 12.8 ПДД. В городах федерального значения (Москве или Санкт-Петербурге) штраф за такое нарушение равен 2500 рублей.

Действительно, такие ситуации опасны. Машину могут угнать (в этом году в Красноярском крае родители пошли купаться в проруби, и их авто похитили вместе со спящим ребёнком), эвакуировать (широкий резонанс вызвал подобный случай с младенцем в Петербурге в 2014 году), она может загореться, в неё может врезаться другая машина, зимой ребёнок может замёрзнуть, а летом – задохнуться (в США каждый год так гибнут несколько детей, именно после такого инцидента в России был принят «закон Димы Яковлева»). Родителю же грозит уголовное преследование по части 1 статьи 125 УК РФ («Оставление в опасности»), например дело по этой статье было возбуждено в отношении женщины, оставившей в автомобиле своего полуторагодовалого сына на Владимирском проспекте в 2015 году.

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