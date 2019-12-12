В микрорайоне «Ясно.Янино» открыта зона каршеринга

предоставлено ГК "КВС"

На территории микрорайона «Ясно.Янино» от Группы компаний «КВС» появился новый комфортный сервис – 12 декабря здесь начала работать зона каршеринга. Услуги по аренде машин предлагает компания CarSmile.

Представители девелопера и компании каршеринга отнеслись комплексно к транспортной инфраструктуре нового жилого квартала. Ранее ГК «КВС» проработал вопрос общественного транспорта: прямо до микрорайона начали ходить рейсовые автобусы с остановками буквально в паре минут от домов. Сейчас здесь появился еще и популярный сервис по аренде автомобилей, который позволит жителям в любое удобное время добраться до нужного места. На территории микрорайона оборудованы специальные парковочные места для каршеринга.

предоставлено ГК "КВС"

«Каршеринг уже стал таким же привычным средством передвижения, как такси и автобусы, но проблема в том, что стоянки таких машин представлены преимущественно в пределах КАД. Между тем для жителей новых пригородных микрорайонов этот сервис порой еще более необходим. Мы не стали дожидаться, пока услуга дойдет до нашего квартала «Ясно.Янино» и сами инициировали создание здесь стоянки. И мы благодарны, что представители CarSmile нас поддержали. Сервис станет удобным дополнением к существующему общественному транспорту и даст больше мобильности не только жителям нашего квартала, но и жителям соседних микрорайонов», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС».

«Сама идея каршеринга дает горожанам свободу в передвижении, возможность не привязываться к личному автомобилю, а совмещать разные виды транспорта – просто берите автомобиль тогда, когда он вам нужен и платите поминутно. В Санкт-Петербурге мы видим стабильный рост востребованности сервиса, и продолжаем расширение зоны действия CarSmile в городе и области. Сотрудничество с застройщиками – перспективное направление, ведь специализированные стоянки рядом с домом – это дополнительное удобство для горожан и одновременно дополнительные точки роста для нас», – сообщил Дмитрий Иващенко, генеральный директор CarSmile.

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ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)