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12.12.2019 12:00
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В микрорайоне «Ясно.Янино» открыта зона каршеринга

В микрорайоне «Ясно.Янино» открыта зона каршеринга

предоставлено ГК "КВС"

На территории микрорайона «Ясно.Янино» от Группы компаний «КВС» появился новый комфортный сервис – 12 декабря здесь начала работать зона каршеринга. Услуги по аренде машин предлагает компания CarSmile. 

Представители девелопера и компании каршеринга отнеслись комплексно к транспортной инфраструктуре нового жилого квартала. Ранее ГК «КВС» проработал вопрос общественного транспорта: прямо до микрорайона начали ходить рейсовые автобусы с остановками буквально в паре минут от домов. Сейчас здесь появился еще и популярный сервис по аренде автомобилей, который позволит жителям в любое удобное время добраться до нужного места. На территории микрорайона оборудованы специальные парковочные места для каршеринга. 

предоставлено ГК "КВС"
предоставлено ГК "КВС"

«Каршеринг уже стал таким же привычным средством передвижения, как такси и автобусы, но проблема в том, что стоянки таких машин представлены преимущественно в пределах КАД. Между тем для жителей новых пригородных микрорайонов этот сервис порой еще более необходим. Мы не стали дожидаться, пока услуга дойдет до нашего квартала «Ясно.Янино» и сами инициировали создание здесь стоянки. И мы благодарны, что представители CarSmile нас поддержали. Сервис станет удобным дополнением к существующему общественному транспорту и даст больше мобильности не только жителям нашего квартала, но и жителям соседних микрорайонов», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС». 

«Сама идея каршеринга дает горожанам свободу в передвижении, возможность не привязываться к личному автомобилю, а совмещать разные виды транспорта – просто берите автомобиль тогда, когда он вам нужен и платите поминутно. В Санкт-Петербурге мы видим стабильный рост востребованности сервиса, и продолжаем расширение зоны действия CarSmile в городе и области. Сотрудничество с застройщиками – перспективное направление, ведь специализированные стоянки рядом с домом – это дополнительное удобство для горожан и одновременно дополнительные точки роста для нас», – сообщил Дмитрий Иващенко, генеральный директор CarSmile.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО»  (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

 

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