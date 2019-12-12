Маленькой Яне срочно нужны лекарства для борьбы с лейкозом

У пятилетней Яны недавно обнаружили острый миелобластный лейкоз. При проведении первого курса химиотерапии выяснилось, что у девочки высокий риск возникновения грибковых инфекций. Продолжить лечение можно только при поддерживающей терапии противогрибковыми препаратами. Но их запасы в больнице уже иссякли, следующие закупки будут только в 2020 году. Купить лекарства родители не в состоянии.

Благотворительный фонд «Здоровье и будущее детей» просит помочь собрать средства на дорогие лекарственные препараты.

Яна Смекалова, 5 лет.

Острый миелобластный лейкоз.

Требуется 20 флаконов лекарственного препарата «Ноксафил».

Стоимость 999 300 руб. Собрано 14 248 руб. Не хватает 985 052 руб.

Яна – милая и дружелюбная девочка из большой семьи. Их Новый год всегда проходил шумно и весело, ведь у родителей малышки 5 детей. Самой старшей девочке 8 лет, а младшему ребенку годик. Поэтому к незначительным детским болячкам в семье уже давно привыкли. И когда несколько недель назад у Яны появился кашель, поначалу семья не волновалась. Но буквально за пару дней у девочки развился острый бронхит, а потом началась тяжелая пневмония. Уже в больнице, в реанимации, по анализам стало понятно, что у Яны острый лейкоз.

Девочка провела несколько дней в отделении интенсивной терапии. Пневмонию удалось купировать. Но как только Яне начали проводить химиотерапию, выяснилось, что у неё высокий риск возникновения грибковых инфекций. Грибковые колонии заселяют ослабленный организм ребёнка, поражая внутренние органы. Это очень частое осложнение при онкологических заболеваниях, поскольку иммунитет снижается до такой степени, что не может противостоять уже ничему. Поэтому без поддерживающего лечения организм ребёнка может не выдержать химиотерапии.

Яне необходим противогрибковый препарат «Ноксафил». Из-за высокой стоимости в больницах он присутствует в очень малом количестве. Но даже эти скудные запасы в этом году уже давно иссякли. А новые закупки будут уже только в следующем году. Но чтобы Яна встретила Новый год, препарат необходим срочно.

Нужно 20 флаконов лекарства. Общая стоимость почти миллион рублей. У родителей таких денег нет, в семье работает только папа – сразу на двух работах, чтобы обеспечить большую семью.

О том, как помочь Яне, можно узнать на её странице на сайте БФ «Здоровье и будущее детей».