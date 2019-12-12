Двоих пропавших во время пожара на «Адмирале Кузнецове» нашли живыми. Возгорание началось во время огневых работ в энергоотсеке

Поиски одного пропавшего без вести продолжаются на авианосце «Адмирал Кузнецов», который загорелся в Мурманске. Об этом 12 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

«Найдены живыми и эвакуированы двое числившихся пропавшими без вести. Ведутся поиски еще одного», – сообщил собеседник информагентства.

По данным «Интерфакса», пожар начался в первом энергоотсеке на второй палубе крейсера. Площадь возгорания возросла с 20 до 120 кв. м. Горит, по предварительной информации, дизельное топливо. В центре судоремонта «Звездочка» официально подтвердили, что пожар возник при огневых работах. Ранее сообщалось о как минимум одном пострадавшем, однако эту информацию на предприятии не подтвердили — ее пока уточняют.

Отметим, телеграм-канал Baza пишет, что пропавшим без вести, скорее всего, является капитан третьего ранга командир дивизиона аварийно-спасательных работ Виктор Измайлов, который отвечал за ремонт корабля.



