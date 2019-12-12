Происшествия
Двоих пропавших во время пожара на «Адмирале Кузнецове» нашли живыми. Возгорание началось во время огневых работ в энергоотсеке
Поиски одного пропавшего без вести продолжаются на авианосце «Адмирал Кузнецов», который загорелся в Мурманске. Об этом 12 декабря пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
«Найдены живыми и эвакуированы двое числившихся пропавшими без вести. Ведутся поиски еще одного», – сообщил собеседник информагентства.
По данным «Интерфакса», пожар начался в первом энергоотсеке на второй палубе крейсера. Площадь возгорания возросла с 20 до 120 кв. м. Горит, по предварительной информации, дизельное топливо. В центре судоремонта «Звездочка» официально подтвердили, что пожар возник при огневых работах. Ранее сообщалось о как минимум одном пострадавшем, однако эту информацию на предприятии не подтвердили — ее пока уточняют.
Отметим, телеграм-канал Baza пишет, что пропавшим без вести, скорее всего, является капитан третьего ранга командир дивизиона аварийно-спасательных работ Виктор Измайлов, который отвечал за ремонт корабля.
Справка:
ЧП с «Адмиралом Кузнецовым» происходили и ранее. Так, в октябре прошлого года затонул плавдок ПД-50, где проходили плановые работы на авианосце. Один из кранов дока упал на палубу. Пострадали пятеро человек, четверых спасли из ледяной воды, тело пятого нашли намного позже. В Минобороны заверили, что корабль получил лишь незначительные повреждения. «Адмирал Кузнецов» - единственный в РФ авианесущий крейсер, который спущен на воду в 1987 году. Он носил много названий, однако в 1990 году его переименовали в честь адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Сейчас корабль находится на ремонте до 2022 года. 10 декабря стало известно, что на крейсере потребуются дополнительные работы. «Потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ», - рассказал «Интерфаксу» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пока точно неизвестно, будут ли оснащать «Адмирала Кузнецова» новейшими системами «Калибр» и «Циркон».