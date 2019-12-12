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Общество
12.12.2019 11:35
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PornHub в России используют патриоты. Белль Дельфин и инопланетяне проиграли хентаю

Крупный порносайт PornHub подвёл итоги 2019 года и раскрыл пристрастия разных стран. Популярный в мире контент не смог изменить устоявшиеся вкусы россиян в выборе техники и запросах. 

Согласно отчёту ресурса, опубликованному 11 декабря, Россия за год поднялась на одну позицию и заняла 18 место в двадцатке стран с наибольшим ежедневным трафиком. В среднем наши соотечественники проводят на сайте 8 минут 35 секунд – на полторы минуты меньше общемировых показателей. Женщинам хватает примерно на 23 секунды меньше, чем мужчинам. 

Смотреть ролики пользователи предпочитают преимущественно в выходные. Чаще всего с компьютером уединяются в воскресенье, самым невостребованным остаётся вечер пятницы. Спад зрительского интереса PornHub также фиксирует по праздникам, наибольший отток пользователей происходит под Новый год. В этом рейтинге Россия на втором месте. Меньше порно в новогоднюю ночь занимает только шведов. 

В мировых трендах за год – amateur (любительское порно), alien (инопланетяне), «от первого лица» (POV) и блогерша Белль Дельфин, прославившаяся благодаря продаже воды из собственной ванны. Интерес к инопланетянам в PornHub связывают со штурмом «Зоны 51» – призывом пользователей Сети захватить военную базу в США, чтобы посмотреть на пришельцев. 


Из этого набора россиян привлекают разве что любительские ролики и POV. В остальном отечественные пользователи продолжают оставаться консерваторами и не первый год отдают свои предпочтения тегам «хентай», «русские», MILF, инопланетянам предпочитают аниме и косплей, а Белль Дельфин – Сашу Грей.

 

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