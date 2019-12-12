Москва ответила «зеркальными мерами» на «безосновательную» высылку российских дипломатов. Два немца едут домой

Посол Германии в РФ был вызван в Министерство иностранных дел России, где его поставили в известность, что два немецких дипломата стали персонами нон грата.

«Руководствуясь принципом взаимности и статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении persona non grata двух сотрудников посольства ФРГ в России», – сообщается 12 декабря в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Сотрудники дипмиссии ФРГ должны будут покинуть территорию России в течение семи суток. Нота об этом вручена послу Гезе Андреасу фон Гайру. Кроме того, был выражен «решительный протест» после «безосновательного решения» о высылке сотрудников посольства РФ в Берлине.

Напомним, что 4 декабря министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух работников российской дипмиссии в связи с делом об убийстве Зелимхана Хангошвили. Россия пообещала ответить «зеркальными мерами».



