Москва ответила «зеркальными мерами» на «безосновательную» высылку российских дипломатов. Два немца едут домой
Посол Германии в РФ был вызван в Министерство иностранных дел России, где его поставили в известность, что два немецких дипломата стали персонами нон грата.
«Руководствуясь принципом взаимности и статьёй 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, российская сторона в порядке ответной меры приняла решение об объявлении persona non grata двух сотрудников посольства ФРГ в России», – сообщается 12 декабря в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Сотрудники дипмиссии ФРГ должны будут покинуть территорию России в течение семи суток. Нота об этом вручена послу Гезе Андреасу фон Гайру. Кроме того, был выражен «решительный протест» после «безосновательного решения» о высылке сотрудников посольства РФ в Берлине.
Напомним, что 4 декабря министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух работников российской дипмиссии в связи с делом об убийстве Зелимхана Хангошвили. Россия пообещала ответить «зеркальными мерами».
Справка:
Этнического чеченца, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили убили 23 августа в Берлине. Неизвестный подъехал на велосипеде и использовал пистолет Glock. Полиция Германии задержала подозреваемого. При нем был обнаружен паспорт на имя гражданина России Вадима Соколова. В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel утверждается, что документ поддельный, а сам факт пересечения границы по «липе» говорит о сотрудничестве с российскими спецслужбами. Журналисты выдвинули версию, что убийство могло быть местью за участие Хангошвили в чеченской войне на антироссийской стороне. Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков отверг какую-либо связь этого преступления с официальной Россией. Берлин обвинения в адрес Кремля не выдвигал.