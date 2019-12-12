Строительство
Только пять дней метры в подарок от ГК «Полис Групп»
ГК «Полис Групп»
С 11 по 15 декабря 2019 г. ГК «Полис Групп» предлагает скидки на покупку квартир в жилых комплексах «Полис на Неве» на Октябрьской набережной и «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино».
При покупке:
– квартиры от 20 до 39,99 кв. м – 2 кв. метра в подарок;
– квартиры от 40 до 59,99 кв. м – 4 кв. метра в подарок;
– квартиры от 60 до 79,99 – 6 кв. метров в подарок.
Предложение действует с 11 до 15 декабря 2019 года включительно. Количество квартир ограничено, акция может закончиться в любой момент.
Справка о компании ГК «Полис Групп»
ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/
ЖК "Краски лета" – застройщик ООО «Краски лета», проектная декларация на сайте http://kr-leta.ru/