Только пять дней метры в подарок от ГК «Полис Групп»

ГК «Полис Групп»

С 11 по 15 декабря 2019 г. ГК «Полис Групп» предлагает скидки на покупку квартир в жилых комплексах «Полис на Неве» на Октябрьской набережной и «Краски лета» в Мурино у метро «Девяткино».

При покупке:

– квартиры от 20 до 39,99 кв. м – 2 кв. метра в подарок;

– квартиры от 40 до 59,99 кв. м – 4 кв. метра в подарок;

– квартиры от 60 до 79,99 – 6 кв. метров в подарок.

Предложение действует с 11 до 15 декабря 2019 года включительно. Количество квартир ограничено, акция может закончиться в любой момент.

Справка о компании ГК «Полис Групп»

ЖК Полис на Неве – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/