СМИ: На авианосце «Адмирал Кузнецов» горит дизельное топливо. Спасатели не могут найти трех человек

Площадь возгорания на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске, возросла с 20 до 120 квадратных метров. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек, еще трое пропали. Они могли находиться в трюме, когда начался пожар.

«Спасатели не могут найти капитана третьего ранга, командира дивизиона аварийно-спасательных работ Виктора Измайлова. Он отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова"», – пишет телеграм-канал Baza.

Источники «Интерфакса» подтверждают, что с тремя людьми в трюме связь установить не удается. Также собеседники агентства уточняют, что горит дизельное топливо.

Напомним, это не первый инцидент с «Адмиралом Кузнецовым», в ночь на 30 октября 2018-го плавдок, в котором ремонтировали авианосец, затонул. Один из кранов дока упал прямо на палубу крейсера. В Минпромторге тогда официально заявили, что корабль получил лишь незначительные повреждения.



