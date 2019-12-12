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СМИ: На авианосце «Адмирал Кузнецов» горит дизельное топливо. Спасатели не могут найти трех человек
Площадь возгорания на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», находящемся на ремонте в Мурманске, возросла с 20 до 120 квадратных метров. Об этом 12 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.
По предварительной информации, в результате пожара пострадал один человек, еще трое пропали. Они могли находиться в трюме, когда начался пожар.
«Спасатели не могут найти капитана третьего ранга, командира дивизиона аварийно-спасательных работ Виктора Измайлова. Он отвечал за ремонт "Адмирала Кузнецова"», – пишет телеграм-канал Baza.
Источники «Интерфакса» подтверждают, что с тремя людьми в трюме связь установить не удается. Также собеседники агентства уточняют, что горит дизельное топливо.
Напомним, это не первый инцидент с «Адмиралом Кузнецовым», в ночь на 30 октября 2018-го плавдок, в котором ремонтировали авианосец, затонул. Один из кранов дока упал прямо на палубу крейсера. В Минпромторге тогда официально заявили, что корабль получил лишь незначительные повреждения.
Справка:
Напомним, что «Адмирал Кузнецов» - единственный в РФ авианесущий крейсер, который спущен на воду в 1987 году. Он носил много названий, однако в 1990 году его переименовали в честь адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Сейчас корабль находится на ремонте до 2022 года. 10 декабря стало известно, что на крейсере потребуются дополнительные работы. «Потребовалось провести дополнительный ремонт главных турбин энергетической установки, но это не повлияет на срок возвращения корабля в состав ВМФ», - рассказал «Интерфаксу» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пока точно неизвестно, будут ли оснащать «Адмирала Кузнецова» новейшими системами «Калибр» и «Циркон».