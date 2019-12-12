Центр «Э» защитил «розовых» от «коричневых». В Петербурге взяли молодых людей, избивших девушек за внешний вид

Четверо юношей доставлены на допросы после того, как в лофт-пространстве «Этажи» на девушек напали неизвестные. Им не понравилось, что петербурженки держатся за руки. «Фонтанка» показывает, как все произошло. Также называет правую группировку, к которой подозреваемые питают симпатии.

По информации «Фонтанки», 11 декабря оперативники Центра «Э» задержали в разных местах Петербурга четырех человек. К вечеру троим из них дознаватель Центрального района предъявил обвинение в избиении 18-летней Екатерины. Это случилось 9 декабря, около девяти часов вечера в кафе на Лиговском, 48, в известном месте «Этажи».

Накануне одна из пострадавших рассказывала журналистам, как парни заподозрили, что «мы похожи на «девочек», «приказали доставать все из карманов». Когда же ее подруга Алина попыталась защититься, а Екатерина вступилась, то ей «прилетело два удара в лицо», а «очнулась она в скорой помощи».





По данным «Фонтанки», по статье 112 УК – «Умышленное причинение средней тяжести здоровью» привлечены трое: нигде не учащийся и не работающий 16-летний Владислав, семиклассник Денис и 19-летний Никита Ковалев. Четвертый вышел из ситуации свидетелем.

Также «Фонтанке» известно, что все они являются поклонниками националистической группировки «Фёрст Лайн Невоград». В беседах с полицейскими один из них и не скрывал, что они пристали к девушкам, заподозрив в них участниц движения ЛГБТ.

Учитывая несовершеннолетие и легкость статьи, подозреваемые отпущены. Как правило, в таких случаях не применяется и ограничение свободы в виде подписке о невыезде.