Суды в Петербурге возобновляют работу после эвакуации

Районные суды Петербурга возвращаются к работе после одиннадцатой за месяц эвакуации.

Об окончании проверки в Сестрорецком, Октябрьском и Петродворцовом судах сообщили 12 декабря в объединённой пресс-службе судов города.

Ранее «Фонтанка» писала о временном прекращении занятий в гимназии №399 Красносельского района. Компанию составили учащиеся гимназии №405 в Красногвардейском. Шантажисты угрожают и метрополитену – станции «минируют» по алфавиту, пользуясь старым справочником.



