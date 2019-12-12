Происшествия
Суды в Петербурге возобновляют работу после эвакуации
Районные суды Петербурга возвращаются к работе после одиннадцатой за месяц эвакуации.
Об окончании проверки в Сестрорецком, Октябрьском и Петродворцовом судах сообщили 12 декабря в объединённой пресс-службе судов города.
Ранее «Фонтанка» писала о временном прекращении занятий в гимназии №399 Красносельского района. Компанию составили учащиеся гимназии №405 в Красногвардейском. Шантажисты угрожают и метрополитену – станции «минируют» по алфавиту, пользуясь старым справочником.
Справка:
Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.